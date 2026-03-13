Laba dal oo Yurub ah oo wada-hadallo qarsoodi ah la furay Iiraan

Paris (Caasimada Online) – Dowladaha Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa xiriirro diblomaasiyadeed la sameeyay xukuumadda Iran, iyagoo doonaya inay dammaanad ka helaan maraakiibtooda ganacsi ee adeegsada marinka muhiimka ah ee Hormuz.
Sida uu baahiyay wargeyska Financial Times, oo soo xiganaya ilo xog-ogaal u ah arrintan, dadaalkan ayaa ku soo aadaya xilli uu ismari-waa weyn ka jiro gobolka ka dib weeraradii United States iyo Israel ay ku qaadeen Iran 28-kii bishii Febraayo.
Tan ayaa muujinaysa isku day ay reer Yurub ku doonayaan inay kaga nabadgalaan saameynta colaadda baaxadda leh ee ka aloosan Galbeedka Aasiya, taas oo curyaamisay dhaq-dhaqaaqii ganacsiga ee marinkaas.
Marinka Hormuz oo ah halbowlaha ay marto ku dhowaad shan meelood oo ka mid ah (20%) saliidda dunida laga isticmaalo, ayaa ku dhowaaday inuu gabi ahaanba xirmo kadib markii uu weerar dhex maray isbaheysiga Mareykanka iyo Israa’iil iyo dalka Iran dabayaaqadii bishii hore.
Inkasta oo warbixintu ay tilmaamayso in Talyaanigu uu xiriir la sameeyay Iran, haddana xukuumadda Rome ayaa si kulul u beenisay jiritaanka wada-hadallo qarsoodi ah oo ay la leeyihiin Tehran.
Ilo-wareed u hadlay dowladda Talyaaniga ayaa wakaaladda Reuters u sheegay in hoggaankoodu uu ka shaqeynayo dejinta xiisadda milatari ee guud, balse aysan marnaba jirin heshiis hoose oo lagu badbaadinayo maraakiib gaar ah iyadoo kuwa kale khatar looga tegayo.
Dhinaca kale, saraakiil u hadlay Faransiiska ayaa xaqiijiyay inay weli furan yihiin marinno isgaarsiineed oo ay la leeyihiin Iran, inkasta oo ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan ama beeniyaan jiritaanka wada-hadal gaar ah oo ku saabsan marinka Hormuz.
Faransiiska ayaa dhanka kale sii kordhiyay joogitaankiisa milatari ee gobolka, isagoo geeyay ilaa 12 markab oo dagaal iyo guuto diyaaradaha xambaara, kuwaas oo ka howlgala badaha Mediterranean Sea iyo Red Sea si ay u difaacaan xulafadooda ka dib weeraradii ay Tehran ku jawaabtay.
Xaaladda ayaa gaartay meel xasaasi ah kadib markii Tehran ay ku hanjabtay inay “dab qabadsiin doonto” markab kasta oo fasax la’aan ku mara marinka Hormuz, taas oo keentay in halkaas ku go’doomaan maraakiib waaweyn oo shidaal u siday caalamka.
Tan iyo markii uu qaraxay dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran bishii hore, marinkan istiraatiijiga ah ayaa noqday meel ay adag tahay in lagu dhiirado, taas oo keentay khalkhal xooggan oo laga dareemayo suuqyada tamarta ee dunida.