Congress-ka Mareykanka oo maanta sharciyeynaya doorashadii Trump

By Guuleed Muuse

Washington (Caasimada Online) – Congress-ka Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay kulmaan Isniinta maanta si ay u sharciyeeyaan doorashadii madaxtinimada ee Donald Trump uu kaga guuleystay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris.

Madaxweyne ku xigeenka ayaa mas’uul ka ah guddoominta tirinta natiijooyinka mid kasta oo ka mid ah 50-ka gobol ee dalka, taasi oo Harris gelinaysa marxalad ay ku xaqiijiso guul-darradeeda.

Habraacan ayaa muddo dheer si caad ah uga dhacayey dalka, balse afar sano ka hor waxa uu isku bedelay fowdo kadib markii taageerayaasha Trump ay gudaha u galeen xarunta Congress-ka, halkaasi oo ay ku dhaawaceen ilaa 140 askari oo boolis ah, ayna ku qasbeen sharci-dejiyayaasha in ay badbaado raadsadaan.

Muuqaalo kuwaas la mid ah lama filayo Isniinta maanta ah, iyadoo Harris ay qiratay guuldarrada, islamarkaana madaxweyne Joe Biden uu muujiyay baahida loo qabo hannaan nabadeed.

Mas’uuliyiintu ayaa si kastaba isu diyaariyey xaaladdaas haddii ay dhacdo, iyagoo biro dhaadheer ka taagay kuna xiray aagga dhismaha Capitol.

Isagoo ka hadlayay Axaddii Aqalka Cad, Biden wuxuu ugu yeeray wixii dhacay Jan. 6, 2021 “mid ka mid ah maalmaha ugu adag taariikhda Mareykanka.”

“Waa inaan ku soo laabanaa aas-aaska, xil wareejinta caadiga ah ee awoodda,” ayuu yiri Biden.

Waxa uu intaa ku daray in hab-dhaqankii Trump afar sano ka hor, oo ay ku jireen sheegashooyin been abuur ah oo soo noqnoqday oo ahaa in uu ku guulaystay doorashada, “ay khatar dhab ku aheyd dimoqraadiyadda.”

“Waxaan ku rajo weynahay inaan hadda ka gudubnay,” Biden ayaa yiri.

In ka badan 1,500 oo qof ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta inay xoog ku galeen xarunta madaxtooyada. Trump ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah dadkaas ugu soo saari doono cafis kadib markii uu xafiiska la wareego 20-ka Janaayo.