Daawo: CC Shakuur oo si cajiib ah uga wajaabay ceebeyntii Fahad Yaasiin ee Jabuuti

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka jawaabay eedeyntii taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin uu u jeediyey dalka Jabuuti ayaa si qota dheer u qeexay muhiimadda jiritaanka qaran Soomaaliyeed uu u leeyahay Jabuuti.

Xildhibaan Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu aqriyey qoraalkii uu Fahad Yaasiin ku sheegay in Jabuuti aysan jecleyn soo kabashada iyo dhismaha qaran Soomaaliyeed, iyadoo aan taas ka dhex arkeyn danaheeda mustaqbalka, sida uu hadalka u dhigay.

Ugu horeyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa hadalkii Fahad ku qeexay ‘garaad yari’ wuxuu sheegay in markii xil sidaas u weyn (Taliyaha Sirdoonka) loo dhiibo nin dhalinyaro ah oo aan ilbax aheyn ay dhici karaan waxaan oo kale.

Sidoo kale Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in hadalka Fahad uu dhaawac weyn ku yahay qaranimada Soomaaliya, isagoo ku sababeeyey in isagoo gaaray darajada Taliyihii Sirdoonka Qaranka uu cadiifadiisa gaarka ah uga been sheegay Jabuuti oo ah walaalka koowaad ee Soomaaliya.

“Madaxda Soomaalida kuwa xilalka haaya iyo kuwa xilalka ka tegay waxaan xusuusinaa inay fahmaan muhiimadda uu xilku leeyahay, xil dowladeed oo sida Taliyaha Sirdoonka xasaasi ah markaa qabato oo hadhow sidaa doonto u hadasho, waa khatar, cid qarankaaga aamineysana ma jirto, sababtoo ah berri ayaad iska hadleysaa,” ayuu yiri.

Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Jabuuti ay Soomaaliya u aragto qeyb ka mid ah gobanimadeeda, isla markaana danaha ay ka heli karto Soomaaliya oo burbursan ay ka badan yihiin danaha ama faa’iidada ay ka heli laheyd Soomaaliya oo dowlad xoog badan ah.

“Jabuuti waa dowlad dano gaar ah ayey leedahay, waana ku qasbantahay inay danaheeda ka shaqeyso, waa wadan yar oo meel muhiim ah dunida uga yaalla, waxaana ku dhow wadan weyn ee Itoobiya oo malaayiin qof oo sabool ah ay ku noolyihiin, marka Jabuuti waxay Soomaaliya u aragtaa qeyb ka mid ah gobanimadeeda oo ka maqan,” ayuu yiri CC Shakuur.

Isagoo hadalkiisa sii watay wuxuu yiri “Jabuuti danaha ka soo geli kara Soomaaliya oo burbursan waxaa ka muhiimsan danaha ay ka heli karto Soomaaliya oo qaran jira ah, Boqorkii Itoobiya ayaa hadda ka hor Faransiiska ka dalbaday in Jabuuti lagu soo daro dalkiisa, bal eeg khatarta intaas la eg.”

Cabdiraxmaan ayaa sheegay in amniga dadka iyo dalka Jabuuti uu muhiim u yahay jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, “Gablan iyo gobanimadooda oo kala dhiman ayuu maqnaashaha Soomaaliya ku yahay Jabuuti,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan.

Hoos ka daawo