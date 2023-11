Daawo: DF oo shaacisay waqtiga reer Muqdisho ay doorasho qof iyo cod ah aadayaan

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa shaaciyey waqriga ugu horeeya ee la qorsheeyey in dadka reer Muqdisho ay soo doortaan maamulkooda.

Wasiir Fiqi ayaa maanta sheegay in 30-ka bisha Juun ay dowladda Soomaaliya u qorsheysan tahay in dadka ku nool degmo kasta oo Muqdisho ka tirsan ay soo doortaan guddoomiyahooda.

“Gobolka Banaadir doorasho ha u diyaar garoobo, 30-ka bisha Juun ee sanadka soo socda waxaa la qaban doonaa doorashada degmooyinka Muqdisho,” ayuu yiri wasiir Fiqi.

Wuxuu sheegay in Muqdisho ay u baahan tahay in sida lagu maamulo lagu bedelo oo la helay masuuliyiin dadka ka dhex timaada, si loo helo kalsoonida bulshada ugu badan dadka oo Muqdisho ku nool.

“Muqdisho maadaama ay ugu dad badan tahay dalka waxaa la qorsheeyey in barnaamijka is doorashada lagu bilaabo, sidoo kale degmooyinka K/Galbeed ayuu ka socdaa qorshahaan doorashada degmooyinka, waxaana la gaarsii doonaa dalka dhan,” ayuu yiri wasiir Fiqi.

Muranka dhulalka iyo wax kasta oo khilaafaad ah ayuu Fiqi sheegay in laga gudbi doono, markii dadku ay soo doortaan masuulka ay ugu kalsoonida badanyihiin.

“Waayihii hore waxaa la arki jiray dad dhul isku heysta oo derbiyada qoryo kula jira, hadda waa iska yaraaday murankaas, Muqdisho xiligii dowladii Kacaanka ay jirtay xitaa dhulka waa lagu dagaalami jiray, laakiin hadda waa in xal loo helaa, si gaar ah Maxkamadaha ayaa mararka qaar muranka uga sii dara,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Wasiir Axmed Macalin Fiqi.

Wasiirka ayaa sheegay in rajada dowladda iyo qorshaha socda uu yahay in la xasiliyo Muqdisho, “Hobolkaan Banaadir waxaan rajeyneynaa inuu noqdo mid xasilan, adduunka xiliyada doorashada ayaa mar mar laga baqaa magaalooyinka waaweyn, marka Banaadir waxaan ka rabnaa in khilaaf xagga la iska dhigo oo doorasho loo diyaar garoobo,” ayuu yiri Wasiirka arrimaha gudaha XFS.

