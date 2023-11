Maxaa ka jira in nin ‘gaari gacanle’ ah uu fuliyey qaraxii is-miidaaminta ee Sayidka?

Muqdisho (Caasimada Online) – Qarax dhawaqiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa xalay ka dhacay agagaarka Isgoyska Sayidka ee gudaha caasimadda, hase yeeshee ma jirin khasaare badan marka loo eego jugtiisa oo cusleyd.

Qaraxa oo ahaa is miidaamin ah islamarkaana qof iskasoo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu la beegsaday ciidamo ku sugnaa isgoys muhiim ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay askari ku amray ninka is qarxiyay in uu istaago, hase yeeshee is qarxiyuhu uu ka madax adeygay.

Ninka is miidaamiyay ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in uu kamid ahaa ganacsatada yaryar ee ku ganacsada hareeraha wadooyinka isla markaana uu haystay ‘gaari gacan’ yar oo alaab uu iibinayay ay u saarneyd.

Booliska Soomaaliya oo ka hadlay qaraxan is miidaaminta ah, ayaa sheegay in ninku uu doonayay in uu ka gudbo bar koontarool oo halkaasi ku taalla isla markaana ay leeyihiin ciidanka ku sugan aagga Sayidka.

Afhayeenka Booliska Soomaaliya, Gaashaanle Sadiiq Aadan Doodishe, oo la weydiiyey waxa laga ogyahay ninkan ayaa yiri, “Qaraxan waxa uu lamid yahay qaraxyadii ka dhici jiray Muqdisho ee ay khawaarijtu soo abaabulaan, waxa uu naftii hallige isisoo miidaamiyay damcay in uu soo dhaafo bar koontarool oo ciidamadada amaanka ay ku leeyihin, markii la isku dayay in la joojiyo isla markaana uu diiday amarka joojinta.”

Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in askarigii ka shakiyay ee istaajiyo ismiidaamiyaha uu ugu dambeyn isticmaalay awoodda uu sharcigu u jideeyay, sidaasina uu ku qarxay.

Maxaa laga yaqaannaa ninkan?

Afhayeenka ciidamada booliska ee Soomaaliya oo aan weydiinnay waxa kajira in is miidaamiyaha uu kamid ahaa ganacsatada yaryar ee waddooyinka ayaa yiri “Ciidamada weli waxa ay wadaan baaritaan la xiriira in ninka naftii halligaha ah, uu ahaa ganacsade uu gaari gacan u yaallo aagga qaraxu uu ka dhacay, anagu weli arrintaasi ma hubno hase yeeshee baaritaanka kadib ayey soo bixi doontaa.”

“Baraha bulshada waan ku aragnay in la leeyhaay ninku waxa uu ahaa gaari gacanle, hase yeeshee warkaasi waa kutiri kuteen, haddii ninkan uu ahaa mid ku ganacsan jiray halka uu isku qarxiyay waa la garan lahaa, balse ciidamadu ma aysan garan markiiba oo waxa uu ahaa qof wajigiisu ku cusub yahay, laakiin baaritaannada hadda socda natiijada kasoo baxda ayaa lagu ogaan doonaa”, ayuu sii raaciyay Gaashaanle Doodishe.

Afhayeenka oo aan weydiinnay sida lagu xaqiijin karo hubnaanta ganacsatada yaryar ee hareeraha waddooyinka ayaa yiri, “Ganacsatada yaryar ma jirto si gooni ah oo looga warqabo, ganacsataduna waa muwaadiniin oo dalku waa dalkoodii meesha ay doonaan ayey ku ganacsan karaan laakiin amniga dalka iyo amaanka cid walibamar walba si gaar ah ayaa looga war qabaa oo loo ilaaliyaa.”

Baraha bulshada ayaa si weyn loogu baahiyay xogtaha ah in ninkan is qarxiyay uu ahaa shaqsi lawada garanayay oo meesha ganacsi yar ku haysta.

Dhanka kale, qaar kamida ganacsatada ka ag dhow Sayidka oo aan wax ka weydiinnay in ay aqoon u leeyihiin ninkaasi is miidaamiyay ayaa ka gaabsaday in ay faallo ka bixiyaan sababo amni awgood.

Sida ay ku suura gashay in ciidamada fashiliyay ay ka badbaadeen?

Qaraxa waxaa uu dhaawac fudud kasoo gaaray mid kamida askartii ku howlaneyd fashilintiisa sida uu sheegay afhayeen Gaashaanle Sadiiq Aadan Doodishe.

“Ciidamadu waxa ay ogaan karaan saamiga ama inta uu la’egyahay qaraxa uu nafti halliguhu sido, inta uu waxxyeello gaarsiin karo, waana sababta ay masaafo ugu jirsadaan ayna dadka uga fogeeyaan agagaarka markaas laga shakisanyahay.

Taasi waxa ay keentay in uu yaraado khasaaraha ka dhashay qaraxan oo dhawaqiisu uu ahaa mida ad u weyn hase yeeshee aysan ka dhalan waxyeello badan,” ayuu sii raaciyay.

Qaraxaan ayaa jugtiisa waxaa si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana xusid mudan halka uu ka dhacay qaraxa iney ka mid tahay meelaha muhiimka ah ee laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya.

