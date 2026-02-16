28.9 C
Mogadishu
Monday, February 16, 2026
Wararka

Daawo: Jubbaland oo jawaab adag ka bixisay hadalkii Wasiir Cumar

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Warfaafinta Jubbaland Cabdifataax Mukhtaar oo shir jaraa’id u qabtay Wariyeyaasha ayaa si kulul ugu jawaabay Waiiru Dowlaha Wasaaradda Difaaca Soomaaliya, Mudane Cumar Cali Cabdi oo shalay weerar afka ah ku qaaday Axmed Madoobe iyo Saciid Deni.

Wasiir Cumar ayaa shaaca ka qaaday in dalka looga taliyo Madaxtooyada, isla markaana ay ku qasban yihiin inay tegaan madaxda maamullada Jubbaland iyo Puntland oo hadda ka caga jiidayo in Xasan  ay ugu tegaan xafiiskiisa.

“Waddanka waxaa laga xukumaa Villa Soomaaliya. Deni iyo Axmed Madoobe waa ku qasban yihiin inay yimaadaan” ayuu yiri Wasiir Cumar Cali Cabdi.

Intaas kadib waxaa soo jawaabay Wasiirka Warfaafinta Jubbaland oo isna sheegay in labada madaxweyne aysan ku qasbaneyn inay tegaan Villa Soomaaliya,balse ay u joogaan kaliya in dalka ay badbaadiyaan.

Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in wasiirka hadlay aanu garaneyn shaqadiisa, isla markaana ay ahayd inuu ka hadlo guulaha ciidamada ee howlgallada.

“Deni iyo Axmed Madoobe ma qasbana ee inay Soomaaliya badbaadiyaan ayey u joogaan,Ninka dhallinyarada ah ee Wasiiru-dowlaha Gaashaandhigga ahna shaqadiisa nin yaqaanna maaha”. ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Jubbaland.

Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Ninkaas Wasiirka ka ah Gaashaandhigga waxa ay ahayd inuu ka hadlo Ciidanka NISA Jubbaland guulihii ay ka gaareen howdka Badda Madow oo lagu burburiyay warshadii qaraxyada Al-Shabaab”.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan xaaladda dalka ay cakiran tahay, unna weli taagan yahay is mari-waa xooggan oo u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo hoggaanka dalka, kaas oo ka dhashay doorashooyinka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Rag qaraxyo iyo dilal ka gaystay magaalada Muqdisho oo..
QORAALKA XIGA
Mahad Salaad ‘oo damaanad amni u fidiyay’ Axmed Madoobe iyo Saciid Deni haddii…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved