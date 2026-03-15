Daawo: Netanyahu oo soo muuqday, kana hadlay wararka dhimashadiisa

Tel Aviv (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu ayaa gaashaanka u daruuray warar si weyn ugu faafay baraha bulshada oo sheegayay in lagu dilay weerar ay fulisay Iiraan.
Netanyahu ayaa saacado ka hor kasoo muuqday muuqaal uu si kaftan ah uga hadlayo sheegashadaasi, isagoo coffee ka cabbaya maqaaxi ku taalla Tel Aviv.
Wararkan ayaa si weyn ugu faafay baraha bulshada kadib markii Iiraan ay sheegtay in la dilay, isla markaana maalmihii dambe saaxadda laga waayay Netanyahu, oo inta badan kasoo muuqan jiray warbaahinta.
Netanyahu ayaa si toos ah uga jawaabay xantaas, isagoo soo saaray muuqaal cusub oo ujeedkiisu ahaa inuu ku muujiyo inuu nool yahay, shaqadiisiina uu si caadi ah u wato. Muuqaalka oo la soo dhigay bartiisa Facebook ayaa lagu arkayay Netanyahu oo dalbanaya coffee isla markaana ka maadsanaya wararka dhimashadiisa ee la isla dhex-marayay.
Isagoo tixraacaya wararka dhimashadiisa, ayuu yiri, “Waan u dhimanayaa coffee,” taas oo ah weedh caan ku ah afka Cibraaniga (Hebrew) oo ka dhigan in qofku uu wax aad u jecel yahay.
“Waxaan diyaar u ahay inaan u dhinto qarankeyga,” ayuu raaciyay, isagoo ammaanay sida shacabka Israa’iil ay u dhaqmeen inta lagu guda jiro xiisadaha socda.
Muuqaalka 6-da farood
Netanyahu ayaa sidoo kale ka jawaabay sheegasho kale oo si weyn u faaftay, taas oo tilmaamaysay in shir jaraa’id oo uu qabtay horraantii toddobaadkan lagu farsameeyay sirdoonka macmalka ah (AI).
Muuqaal si weyn loo baahiyay ayaa la sheegay inuu muujinayay Netanyahu oo leh lix farood hal gacan, taas oo sii xoojisay shakiga ah in muuqaalkaasi uu ahaa mid la been-abuuray.
Muuqaalka cusub dhexdiisa, Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ayaa labadiisa gacan kor u taagay dhanka kamaradda, isagoo tusaya inuu leeyahay toban farood, si uu ugu jeesjeeso sheegashadaas.
Goor sii horreysay oo Sabtidii ahayd, xafiiska Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale beeniyay wararka ku faafay baraha bulshada. “Kuwani waa warar been-abuur ah; Ra’iisul Wasaaruhu wuu fiican yahay,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa.
Hanjabaadda Iiraan
Xukuumadda Tehran ayaa Axaddii soo saartay hanjabaad hor leh oo ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu. Wakaaladda wararka dowladda Iiraan ee IRNA ayaa qoraal ay soo dhigtay barta X ku sheegtay in ciidamada awoodda badan ee dalkaas, ee loo yaqaan Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC), ay wacad ku mareen inay ugaarsan doonaan Netanyahu.
“IRGC waxay wacad ku mareysaa inay dabagal ku sameyso lana disho ‘gacan-ku-dhiiglaha carruurta’ ee Netanyahu, haddii uu weli nool yahay,” ayay qortay wakaaladdu.
Hanjabaaddan ayaa timid iyadoo Iiraan ay sii waddo weerarro aargoosi ah oo ka dhacaya guud ahaan gobolka Gacanka.
Wararka ayaa sidoo kale tilmaamay in hubka nooca loo yaqaan bambooyinka rucubyada ah (cluster munitions) loo riday dhanka Israa’iil. Isla mar ahaantaana, ciidamada Israa’iil iyo kuwa Mareykanka ayaa sii wada weerarro ay ku beegsanayaan xarumaha Iiraan.
