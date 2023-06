Daawo: Qoor Qoor oo cadeeyey mowqifkiisa muddo kororsiga madaxda DF

By Zahra Axmed Gacal

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa fagaare ka sheegay inay soo dhaweynayaa damaca madaxda dowladda federaalka ee muddo kororsiga, isagoo sheegay in dastuurka wax laga bedeli karo.

Wuxuu sheegay in madasha golaha wadatashiga qaranka ay ku heshiiyeen in dastuurka la waafajiyo bayaankii ay soo saareen ee heshiiska looga gaaray masiirka dalka.

“Dastuurka dalku Qur’aan maaha, waala bedeli karaa, madasha golaha wadatashiga qaran ayaa hey’adaha dastuuriga ah ka dalbatay in wax laga bedelo oo dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah, markii aan is doorano ayaan yeela doonaa dowlad awood badan,” ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.

Qoor Qoor ayaa sheegay in Galmudug ay aad ugu diyaarsan tahay inay qabato doorasho qof iyo cod ah, “Kama jirto Soomaaliya meel nooga haboon oo doorasho qof iyo cod ah lagu qaban lahaa,” ayuu yiri.

Qoor Qoor ayaa sheegay in hadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada is ogolaaday ay Soomaali sharaf u tahay, isagoo sheegay in lagu howlan yahay xalinta madaxda aan ku qanacsaneyn sida ay wax u socdaan.

“Waxaa jiri kara in qodobada qaar dood laga keen, balse ay muhiim tahay in la qaato go’aan kasta oo laga dhex arkayo danta Soomaaliyeed,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.

Madaxweynaha ayaa aad u dhaliilay ganacsatada deegaanada Galmudug, isagoo sheegay in maalkooda aan lagu baahi bixin, si gaar ah kuwa ugu dhaqaalaha badan ayuu u beegsaday Axmed Qoor Qoor.

“Waa dhaliilan yihiin ganacsatada reer Galmudug, weliba kuwa ugu dhaqaalaha roon waxaan leeyahay xoolihiina loogama bixin baahi,” ayuu yiri Madaxweyne Qoor Qoor.

Madaxweynaha Galmudug ayaa hadalkaan ka jeediyey madal lagu soo bandhigay hanaanka uu Galmudug uga hir-galay nidaamka dowladnimada loo dhanyahay oo lagu qabtay Dhuusamareeb,

