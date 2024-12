Daawo: Xasan Sheekh oo si cajiib ah u sharaxay qodobada ay Axmed Madoobe isku hayaan

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaaladda deegaannada Jubbaland iyo go’aanka Dowladda ee ku saabsan aayaha dadka ku nool deegaannadaas ayaa ka sheekeeyey taariikh ka soo bilaabatay markii la aas-aasay Jubbaland.

Xasan Sheekh oo maanta khudbad ka jeediyey Masjidka Madaxtooyada ayaa sheegay in markii la dhisay Jubbaland uu dalka isagu Madaxweyne ka ahaa, isagoo sheegay in markii la dhisay maamulkaas Axmed Madoobe loo dhiibay si uu doorasho u gaarsiiyo, balse kadib uu ka degi diiday xukunka.

Madaxweynaha ayaa sheegay in doorashooyinkii dambe ee Axmed Madoobe qabtay aysan sax aheyn, “Axmed weligiis ma qaban doorssho xor ah, isagaa isku jimeynaayey,” ayuu yiri isagoo ka sheekeeyey waxyaabaha lagu kala tegay markii ugu dambeysay.

“Axmed Madoobe 13 sano ayuu Jubbaland joogaa, dastuurka waxaa Jubbaland ugu qoran labo jeer ka badan in uusan hal qof tartamin, xaq uma laha inuu sii joogo, 10 shir ayaan ka yeelanay anaga iyo dowlad goboleedyada oo dowlad-dhiska oo kaliya looga hadlayey,” ayuu yiri Xasan Sheekh.

Wuxuu sheegay in khudbadaan uu kaga hadlayo Jubbaland oo kaliya, isagoo balan qaaday in maalin kale uu ka hadli doono Puntland iyo siyaasadaha kale ee is diidan.

“Maalintii ugu dambeysay ee shirka la isugu yimid Axmed Madoobe wuxuu yiri waqtigii ayaa naga dhamaaday ee doorasho dadban aan aadno, waa laga cod batay oo waxaan isku raacnay in doorasho qof iyo cod ah la aado, waa naga tegay maalintaas waa xanuunsanahay ayuu yiri, maalintii kale ayuu nagu soo noqday isagoo wata ajende kale, wuxuu yiri guddiga doorashada hala kala qaado,” ayuu yiri Xasan Sheekh.

Xasan Sheekh ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu gaar ula shiray oo uu qanci waayey, “Mar kale aniga iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa gooni ula shirnay waa qanci weynay, madaxweynayaasha gobollada ayaan u dirnay, waa anci waayeen, maalintii dambena shirka oo socda ayuu iska baxay,” ayuu yiri Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Axmed Madoobe in uu baxayo markii ay ka war heleen ay ka codsadeen in 3 saacadood uu joogo, si shirka loo xiro, qodobada uu dhibsanayana dib loogu dhigo, balse wuxuu sheegay inuu diiday.

