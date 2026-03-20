Mogadishu
Friday, March 20, 2026
Dagaal culus oo ka dhacay aagga Baydhabo xilli loo dabaaldegayay ciidda

By Guuleed Muuse
Baydhabo (Caasimada Online) – Dagaal xooggan ayaa maanta ka dhacay deegaanada ku teedsan magaalada Baydhabo, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidanka la baxay Badbaada Koonfur Galbeed.

Faah-faahin rasmi ah weli lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalkan, iyadoo uu dhacay xilli dadka deegaanka u dabaal-dagayeen munaasabadda Ciidul-Fidriga.

Ciidanka la baxay Badbaada Koonfur Galbeed oo dhankooda war kasoo saaray dagaalka maanta ayaa ku eedeeyay ciidamada madaxweyne Lafta-gareen inay si toos ah u beegsadeen shacabka rayidka ah, kuwaas oo aan wax lug ah ku lahayn colaadaha jira.

“Ciidanka Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay si adag u cambaareynayaan dagaalka culus ee ka socda Deegaanada Baidawa ku teedsan ee ay dadka shacabka ah ku baraceen, kaas oo ay qaadeen ciidamo ka amar qaata maamulka Koonfur Galbeed ee waqtigiisa dhamaaday,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay hoggaanka ciidanka badbaada Koonfur Galbeed.

Waxa kale oo lagu yiri: “Ciidanka Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay tilmaamayaan in falalkan ay yihiin xadgudub cad oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, isla markaana ay halis gelinayaan nolosha iyo badqabka shacabka aan waxba galabsan.”

Sidoo kale waxay ugu baaqeen Madaxweyne Lafta-gareen oo ay ugu yeereen “maamulka waqtigiisu dhamaaday” inuu si degdeg ah u joojiyo weerarada ka dhanka ah shacabka iyo in la dhowro xuquuqda iyo karaamada dadka rayidka ah.

Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran:

CIIDANKA BADBAADADA KGS

Ciidanka Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay si adag u cambaareynayaan dagaalka culus ee ka socda Deegaanada Baidawa ku teedsan ee ay dadka shacabka ah ku baraceen, kaas oo ay qaadeen ciidamo ka amar qaata maamulka Koonfur Galbeed ee waqtigiisa dhamaaday.

Weerarkan gardarrada ah wuxuu si toos ah u beegsanayaa shacabka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanadaasi, kuwaas oo aan wax lug ah ku lahayn colaadaha jira.

Waxaa si gaar ah murugo u leh in weerarkan uu dhacay maalin ciid ah, oo ah maalin ay dadku ku jiraan farxad, nabad iyo damaashaad.

Ciidanka Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay tilmaamayaan in falalkan ay yihiin xadgudub cad oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, isla markaana ay halis gelinayaan nolosha iyo badqabka shacabka aan waxba galabsan. Waxaan ugu baaqeynaa maamulka waqtigiisa uu dhamaaday:

  • In si degdeg ah loo joojiyo weerarada ka dhanka ah shacabka.
  • In la dhowro xuquuqda iyo karaamada dadka rayidka ah.

Sidoo kale, waxaan ugu baaqeynaa bulshada caalamka iyo hay’adaha xuquuqul insaanka in ay si dhow ula socdaan xaaladda ka jirta deegaanka Daa’uudow, isla markaana ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu ilaalinayo shacabka.

