Wasiir ka tirsan DF Soomaaliya oo wajahaya fadeexad caalami ah

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabduqaadir Cali ayaa la kulmay weji gabax heer caalami ah, kadib bayaan culus oo kasoo baxay Ururka Olombikada Adduunka (IOC).
Ururkan oo ah hay’adda ugu sarreysa ee maamusha arrimaha ciyaaraha caalamka, isla markaana taageero siiya isboortiga Soomaaliya, ayaa warqad faah-faahsan oo uu soo saaray ku caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan xaaladda cakiran ee ka taagan gudaha hay’adaha ciyaaraha dalka.
IOC ayaa si cad u sheegay in hay’adda keliya ee sharciyadda haysata, isla markaana ay aqoonsan yihiin, ay tahay Ururka Olombikada Soomaaliyeed ee uu hoggaamiyo Axmed Xasan Wataac, taas oo meesha ka saaraysa cid kasta oo kale oo sheeganaysa hoggaan ka baxsan nidaamkaas.
Sidoo kale, IOC ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in hoggaanka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha uu qeyb ka yahay isku dayo lagu carqaladeynayo habsami-u-socodka ciyaaraha Soomaaliya, kuwaas oo ay ku jiraan abuurista kooxo ka baxsan hannaanka sharciyeysan.
Ururka ayaa arrintaas ku tilmaamay mid halis ku ah madax-bannaanida hay’adaha isboortiga, isla markaana dhaawici karta sumcadda Soomaaliya ee caalamka, haddii aan si degdeg ah wax looga qaban.
Warqaddan kasoo baxday IOC ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha kale ee ku shaqada leh ugu baaqday in la ilaaliyo sarreynta sharciga, lana dhowro madax-bannaanida hay’adaha ciyaaraha, si loo xoojiyo wada-shaqeynta iyo horumarinta isboortiga dalka.
Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli hay’adda Olombikada Soomaaliya ay dib ugu laabatay xafiiskeeda, kadib khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay wasiirka, kaas oo gaaray heer uu wasiirku adeegsado awood ciidan si uu ula wareego xarunta, taas oo sii xoojisay muranka taagan.