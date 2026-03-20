Maamul goboleed ku dhawaaqay inuu gogol wada-hadal u dhigayo DF iyo K/Galbeed

Gaalkacyo (Caasimada Online) – Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug, Cali Daahir Ciid ayaa shaaca ka qaaday in maamulkiisa uu bilaabayo dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Koonfur Galbeed.
Cali Ciid ayaa sheegay in Galmudug ay diyaar u tahay inay gogol nabadeed dhigto, si labada dhinac ay ugu wada-hadlaan una gaaraan xal kama dambeys ah, xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhexeysa Muqdisho iyo Baydhabo.
Wuxuu tilmaamay in gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ay qorsheynayaan in lagu qabto gogoshaasi, si fursad loo siiyo dhinacyada isku haya khilaafka inay si toos ah u wada-hadlaan, ugana gaaraan is-afgarad arrimaha taagan.
“Galmudug ahaan gogol baan dhigaynaa, diyaar ayaanna u nahay in aan xallino khilaafka u dhexeeya Muqdisho iyo Baydhabo. Gaalkacyo ayaan gogosha dhigaynaa, haddii ay taasi suurtagal noqon weysana Dhuusamareeb ayaan u wareejin doonaa,” ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug.
Wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeeyay in la joogo xilli ay muhiim tahay in xal gudaha ah laga gaaro khilaafaadka jira, isagoo xusay in la dhaafay marxaladihii lagu tiirsanaan jiray faragelinta shisheeye, isla markaana loo baahan yahay in hoggaanka Soomaalida ay iyagu is-xalliyaan khilaafaadkooda.
Si kastaba, illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo kasoo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed, kaasi oo ku aaddan gogosha wada-hadal ee ay Galmudug soo bandhigtay, xilli xiisadda u dhexeysa labada dhinac ay kasii dareyso.
Xiisadda labada dhinac ayaa kusoo aadeysa xilli xasaasi ah oo dalka ka taagan yahay khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay doorashooyinka heer federaal iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka.