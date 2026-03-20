27.1 C
Mogadishu
Friday, March 20, 2026
Wararka

Muxuu yahay amarka Xasan Sheekh uu maanta faray hay’adaha dowladda?

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Gandarshe (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta cutubyo ka mid ah Ciidamada Qalabka Sida iyo dad shacab ah kula ciiday deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa amar cusub ah faray hay’adaha dowladda.

Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii hambalyo la wadaagay dadka Soomaaliyeed, Munaasabadda barakeysan ee Ciidul Fidriga awgeed, isaga oo tilmaamay in astaan u tahay is-jacaylka, midnimada iyo is garab istaagga dadka muslimiinta ah.

Xasan Sheekh oo dib u milicsaday xusuustiisii deegaan dalxiiseedka Gandarshe ayaa sheegay in duruufta iyo burburka ka muuqda kaabayaasha deegaanka ay tusaale u yihiin natiijada xukunka kooxda Al-Shabaab.

Madaxweynaha ayaa faray hay’adaha dowladda in ay xoogga saaraan dib u dhiska iyo horumarinta deegaanka, ayna si dhaqso ah u hawl-geliyaan kaabayaasha muhiimka ah.

Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa shacabka ku dhiirrigeliyay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta deegaanka, isla markaana ay ilaaliyaan amniga iyo wadajirka bulshada, si loo xaqiijiyo nolol wanaagsan oo waarta.

Ugu dambeyntiina, Madaxweynaha ayaa ku boorriyey dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay sii joogteeyaan dhaqammada wanaagsan ee aynu mudnaanta siineynay muddadii bishii Ramadaan.

“Waa inaynu sii joogteyno garab istaaga halyeeyada difaacaya qaranka, kaalmada iyo u gargaarka dadkeenna danyarta ah, ka shaqeynta danta guud iyo ducada ku aaddan in uu Alle inoo wanaajiyo dalkeenna, naguna gallado amni, xasillooni iyo barwaaqo,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

QORAALKII HORE
QORAALKA XIGA
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved