DEG DEG: Wasiirkii Arrimaha Dibedda ee xilka laga qaaday oo shaaciyey sheeko ka duwan tan Rooble

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arirmaha dibedda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa shaaca ka qaaday inuu la yaabay xil ka qaadista uu maanta ku sameeyey ra’iisul wasaare Rooble.

Maxamed Cabdirisaaq ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku sheegay in toddobaad kahor uu is-casilaad u gudbiyey ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.

“Sheekada ku saabsan in la beddelay aad ayaan ula yaabay si la mid ah qof kasta oo kale balse waxay daba socotaa yabooh is-casilaad oo aan gudbiyey toddobaad kahor. Angaa ayaa qof kasta la socod siin doono marka waqtigeeda la gaaro, hase yeeshee aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u adeegay qaranka Soomaaliyeed, badalkeygana waxaan dabcan u rajeynayaa kheyr.”

The story of my replacement is a surprise to me, as much as everyone else but follows my offer of resignation a week ago. I will update everyone in due course but it has been a pleasure to serve the Somali nation and ofcourse wish my replacement all the best.

— Mohamed Abdirizak (@MAbdirizak) November 20, 2021