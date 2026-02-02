Xildhibaan ku dhaawacmay xarunta baarlamanka + Video

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cadar Xareed oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku dhaawacantay gudaha xarunta oo haatan ay ka taagan tahay xaalad kacsanaan ah oo ka dhalatay wax ka beddalka Dastuurka, waxaana gacanta iskula tegay ciidanka amniga iyo qaar kamid ah xildhibaannada diidan in xilligan lasii wado doodda Dastuurka.
Xildhibaannadda oo wareysi bixisay ayaa sheegtay in lugta uu dhaawac kasoo gaaray, isla markaana haatan lagu dabiibayo mid kamid a isbitaallada Muqdisho, iyada oo tilmaamay in laga tolay dhowr qodob.
“Xildhibaannada gacan bey u isticmaaleen aniga haraanti buu igu dhuftay askari kamid ah ciidanka soo galay xarunta, waxaana dhaawac iga soo gaaray lugta” ayay tiri Xildhibaan Cadar.
Waxaa kale oo ay intaasi sii raacisay “Hadda waxaa joogaa isbtaalka Yardimeli waqti xaadirkan waa lay tolayaa weliba dhowr qodob waxaan rabaa xuquuqdeyda iyo xaqeyga inaan u doodo, waana ku laabanayaa”.
Dhankeeda Senator Maryan Faarax Kaahin oo ka falcelisay dhaawaca xildhibaannadda ayaa sheegtay in arrintan ay muujineyso in xaaladda ay faraha ka baxday, isla markaana lagu tumanayo shuruucdiii dalka.
“Sida aad dhammaantiin u aragtaan, askarigan booliska ah wuxuu si arxan-darro ah u weeraray Xildhibaan Cadar ah oo ka tirsan Baarlamaanka, mana jirto cid lala xisaabtamayo ama tallaabo ka qaadaysa” ayay ku jawaabtay.
Xaaladdan kasoo korortay Baarlamaanka ayaa timid, kadib markii saaka xildhibaanno ka tirsan kuwa mucaaradka oo kasoo horjeedo wax ka beddelka Dastuurka ay si lama filaan ah ugu soo jarmaadeen xarunta Golaha Shacabka, waxaana sidaas ku bilowday buuq xooggan.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayo saraakiil ciidan oo gudaha u gashay xarunta, kuwaas oo ay is hayaan xildhibaannada cereysan.
Dhanka kale warbaahinta madaxa banaan ayaa loo diiday inay gudaha u gasho hoolka baarlamaanka iyadoo ciidamoboliis ah la keenay Golaha shacabka.