Puntland oo shaacisay goorta la tooganayo haweeneydii dishay Saabiriin Saylaan

Garoowe (Caasimada Online) – Maxkamadda Sare ee Puntland ayaa maanta ku dhawaaqday goorta xukunka dilka toogashada ah lagu fulinayo marxuumad Hodon Maxamuud Diiriye oo horay loogu dilka Saabiriin Saylaan Cabdulle, laguna xukumay qisaasta maxruumadda.
Maxkamadda oo warqad soo saartay ayaa muddeysay in Hodan la toogto 03/02/2026 oo ku beegan maalinta berri ah, si loo dhameystiro kiiska.
Sidoo kale maxkamadda ayaa shaaca ka qaaday in marxuukmadda la geynaya fagaaraha toogshada ee magaalada Gaalkacyo, iyada oo dilka ay fulin doonaan dhaxlayaasha marxuumadda.
“Waxaa dilka fulinaya dhaxlayaasha marxuumadda” ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay Maxkamadda Sare.
Allaha u naxariistee Sabiriin Saylaan oo 14 sano jir ahayd, ayaa waxaa si arxan darro ah u dishay Hodan, iyada oo kula nooleyd gurigeeda, waxaana kiiskaas uu noqday mid la yaableh oo xambaarsan dhacdooyin murugo leh.
Inta ay socotay maxkamadeynta ayaa waxaa lagu soo bandhigay caddeymo ay ku jiiraan muuqaallo muujinayo sida arxan darrada ah ee loo dilay gabadha yar, taas oo gilgishay quluubta dadka Soomaaliyeed, kadib markii xeer ilaalintu ay soo bandhigtay, sida ay wax u dhaceen.
Magaaada Gaalkacyo oo ah halka ay dhibatadu ka dhacday ayaa si weyn looga dareemay culeyska kiiskan, iyada oo si weyn loo soo dhaweeyay xukunka toogashada ah ee ay ridday maxkamadda, kaas oo hadda la fulinayo.
Go’aanka maanta soo baxay ayaa si weyn loo sugayay, waxaana soo dhaweeyay ehellada marxuumadda oo cadaaladda dhowrayay, maadaama ay horay u dalbadeen in deg deg loo toogto haweeneyda dishay gabadhooda.