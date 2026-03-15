Sunday, March 15, 2026
Dhalinyarada Muqdisho oo caddeeyay mowqifkooda ku aadan xaaladda dalka

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoonka Dhalinyarada Gobolka Banaadir oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aaddan xaaladda siyaasadeed ee daka, maadaama ay socdaan dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeeda oo u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo mucaaradka.

Guddoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Banaadir Cumar Faaruuq oo shir jaraa’id qabtay, isagoo ay hareero taagan yihiin guddoomiyeyaasha dhalinyarada degmooyinka ayaa kasoo horjeestay sida ay wax u wadaan mucaaradka, oo uu ku eedeeyay inay ka shaqeynayaan in dalka uu galo qalalaase amni.

“Mucaaradku waxay ka shaqeynayaan in ay qalalaase kiciyaan inay nabadda iyo ammaanka carqaladeeyaan, mana qirayaan dadaalka ciidan” ayuu yiri Cumar Faaruuq.

Sidoo kale, wuxuu farriin u dira dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Bajaajeyda, isagoo ugu baaqay in iska ilaaliyaan in laga horkeeno dowladooda.

“Waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Bajaajta ku xamaalata in aan la’idin khaldin dowladdan waa dowladdii xalka idin keentay” ayuu mar kale yiri.

Guddoomiyaha dhalinyarada ayaa intaas sii raaciyay “Kuwa idin khaldaayo ilmahooda Xamar ma joogaan waa dad 10-kii dambe ee ugu dambeeyay Ramadaanka gartay inay abuuraan fowdo iyo deganaasho la’aan siyaasadeed”.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo la’isku hayo hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka, waxaana sii dheer xaalad kale oo ka dhalatay abaaraha ka jira dalka.

