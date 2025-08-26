24.9 C
Mogadishu
Tuesday, August 26, 2025
Wararka

Dowladda oo shaacisay in Masar ay tababartay ciidan ay Soomaaliya u soo direyso

By Zahra Axmed Gacal
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in Masar ay tababar u soo gabagabeysan ciidamo ay u soo direyso Soomaaliya, kuwaas oo ka mid noqonaya howlgalka AUSSOM, isla markaana dhowaan imaanaya dalka, sida ay ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.

“Wasaaradda Gaashaandhiggu waxay soo dhoweyneysaa guusha lagu soo gabagabeeyay tababarkii ugu horreeyay ee loo qabtay cutubyo ka tirsan Ciidanka Qalabka Sida ee Masar, kuwaas oo dhawaan kusoo biiri doona Hawlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM),” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Fiqi.

Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika (AUPSC) ayaa horey u ansixiyay ka qaybgalka ciidamada Masar ee AUSSOM.

“Tallaabadani waxay muujinaysaa sida ay Dowladda Masar uga go’antahay taageeridda amniga Soomaaliya iyo dhismaha awoodda Ciidanka Xoogga Dalka, iyadoo loo marayo qaab-dhismeedka hawlgalka cusub ee AUSSOM,” ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.

Sidoo kale, dowladda Soomaaliya waxay bogaadisay kaalinta Midowga Afrika iyo Saaxiibada Caalamka ee lagu xoojinayo hay’adaha amniga Soomaaliya.

“Waxaan sidoo kale ku bogaadineynaa door muhiim ah ee ay ka qaadanayaan dardargelinta dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha Khawaarijta ah ee Al-Shabaab iyo Daacish,” ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraal ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.

Dowladda Itoobiya oo cuuryaamin ku heysa dhismaha dowladnimada Soomaaliya ayaa cabsida ugu badan ka qabta imaashaha Soomaaliya ee Ciidanka Masar, maadaama ay suurtagal tahay in Masar ay toos ugu duusho Itoobiya, iyadoo marin ka dhiganeysa Soomaaliya.

Itoobiya iyo Masar ayaa isku haya biyo xireen ay wabiga Nile ku sameysay Itoobiya, halka Soomaaliya ay Itoobiya ku heysato dhulkeeda, gaar ahaan badda oo xiisad culus ay ka taagan tahay doonisteeda xoogga ku dhisan.

In Ciidanka Masar yimaadaan Soomaaliya, waxaa la aaminsan yahay in culeys badan oo dhanka Itoobiya uga imaanaya Soomaaliya uu yareyn karo, maadaama labada dowladood ciidamadooda ay ka wada howlgeli doonaan gudaha Soomaaliya.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF iyo mucaaradka oo soo afjaray awoodii doorashada ee madax goboleedyada
Zahra Axmed Gacalhttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved