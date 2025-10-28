Fal-celin aan caadi ahayn oo ka dhalatay tallaabadii uu maanta qaaday Deni

Garoowe (Caasimada Online) – Falcelin aan caadi ahayn ayaa ka dhalatay tallaabadii uu maanta qaaday Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo kala diray maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo denbiyada culus ee maamulkaasi.
Sababta keentay kala dirista maxkamadda ciidamada ayaa lagu sheegay in cabasho isdaba joog ay soo gaartay Madaxweynaha, taasi oo ay la kulmayaan dadka rayidka ah.
“Waxaa la kala diray dhammaan Guddoomiyeyaasha, Garsoorayaasha iyo Xeer- ilaaliyayaasha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida iyo Denbiyada Culus ee Dowladda Puntland,” ayaa lagu yiri wareegtada kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Puntland.
Go’aannada xabsi-xalaalaynta ah ee la xiriira denbiyada culus ayaa la sheegay in ay gaarayaan maxkamadaha racfaanka ee maamulka Puntland, inta laga soo dhisayo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo denbiyada culus.
Hadabba sidee looga falceliyay tallaabada uu qaaday Saciid Deni?
Maliika Maxamed: “Xilku waa meerto inta ay soo shaqeeyeen waa ku mahadsanyihiin. Waaxyaha garsoorka dumarka halo badiyo iyaga halkaas ku daacadsane”.
Sihaam Cabdalle: “Weli yaaa is gaaray is badalllo waaa dhiman yihiin dhuuuqsada suuumanka”.
Cali Cabdullahi Cali: “Isla xisaabtanka wax ma haleeyo rukub dheh Saciid Deniyoow”.
Jaamac Cabdullahi: “Kolba dad fiican oo diin iyo imaan leh la keeni maayo caada-qaatayaal baa la keeni”.
Saxardiid Qaaje: “Kuwa rayidka jooga ayaa iyagana kala diris u baahan iyo la xisaabtan dhab ah”.
Muna Kaamil: “Waa arrin fiican. Dowladdu nidaam adag ha soo dhisto oo cadaalad ah meeshaana ha u dhiibto dad aqoon leh”.