Qasa oo gashay xaalad adag kadib amarkii Netanyahu

Qasa (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa ciidamada milatariga ku amray in ay si degdeg ah u fuliyaan duqeymo “xooggan” oo ka dhan ah Qasa, sida goor sii horreysay laga soo xigtay xafiiskiisa.
Arrintan waxay timid kadib markii Israa’iil ay sheegtay in naxash ay Xamaas ku wareejisay Isniintii aanu ku jirin maydka mid ka mid ahaa lahaystayaasha Israa’iil.
Waxay ku eedeeyeen Xamaas “in ay si cad u jabisay” heshiiskii xabbad-joojinta Qasa ee laba toddobaad jirsaday.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay haatan sheegayaan in duqeymo ay ka sii socdaan marinka Qasa, iyadoo weerarradii u dambeeyay ay diyaaradaha Israa’iil ka fuliyeen xaafadda Saytuun ee bariga Qasa oo ah goobta ay ku noolyihiin dadka ugu badan ee barakaca ah.
Al Jazeera ayaa dhankeeda werisay inay duqeymo ka socdaan Qasa, iyada oo goobaha la duqeeyay ay ku jiraan agagaarka isbitaalka ugu weyn Qasa ee Al-Shifa, oo hoy u ah kumannaan qoys oo guryahooda dagaalka lagu burburiyay.
Sidoo kale waxa ay weli Israa’iil ballaarinaysa aagga ay ciidanka ka joogaan gudaha Qasa, tallaabo ay ku sheegeen in lagu cadaadinayo Xamaas oo lagu yareynayo aagga ay maamulaan, sida uu baahiyay raadiyaha ciidanka Israa’iil, balse tani waxay ka dhigan tahay inay Israa’iil ka baxday heshiiskii Masar.
Xamaas waxay dhankeeda sheegtay in Israa’iil ay isku dayayso “in ay samayso marmarsiyo been abuur ah si ay ugu diyaar garowdo tallaabooyin cusub oo gardarro ah” oo ku wajahan gudaha Qasa.