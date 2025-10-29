Koonfur Galbeed oo ciidamo gaysay Deynuunaay kadibna sameeyay

Baydhaba (Caasimada Online) – Ciidamada Booliska Koonfur Galbeed ayaa maanta howlgao culus ka fuliyay deegaanno hoostaga magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay, gaar ahaan ahaan tuulooyin u dhow deegaanka caanka ah ee Deynuunaay.
Ciidamada ayaa gaaray tuulooyinka Buula Jadiid, Baal Yaala iyo Buur Fuula oo hoostaga deegaanka Deynuunaay, halkaas oo ay kula hadleen dadka deegaanka.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay iyo Guddoomiyaha deegaanka Deynuunay ayaa shacabka ka wacyigeliyay colaad beeleedyada, waxayna ugu baaqeen inay kala shaqeeyaan nabad-gelyada guud ee deegaannadaasi.
Sidoo kale waxa ay ka dalbadeen shacabka in ay ka fogaadaan kicinta iyo colaadaha, isla markaana ay door muuqda ka qaataan nabadeynta.
“Ujeeddada howlgalka ayaa ahayd wacyigelinta bulshada, ka hortagga colaadaha beeleed, iyo xoojinta amniga deegaanka. Saraakiisha iyo mas’uuliyiinta howlgalka hoggaaminayey ayaa si toos ah ula hadlay shacabka, iyagoo ugu baaqay in ay ka fogaadaan kicinta iyo colaadaha, isla markaana ay door muuqda ka qaataan nabadeynta” ayaa lagu yiriq qoraal kasoo baxay Maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa kale oo ay saraakiishu intaasi ku dareen inay sii wadi doonaan howlgallada, isla markaana ay xoogga saari doonaan sidii loo xaqiijin lahaa nabad-gelyada deegaanka.
Koonfur Galbeed ayaa waxaa muddooyinkan kusoo badanayay dagaal beeleedyada oo ka qarxay deegaanno kala duwan oo ka tirsan saddexda gobol ee maamulkaasi.
Sidoo kale waxaa usii dheer dagaalka kooxda Al-Shabaab oo iyana weli go’doomin ku hayso magaalooyinka waa wayn ee dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.