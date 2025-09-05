Garsoorihii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo loo doortay koobka adduunka ee FIFA

Muqdisho (Caasimada Online) – Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa taariikhda ku galay garsoorihii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo loo doorto tartanka koobka adduunka ee FIFA.
Cumar ayaa ka mid noqday saddex garsoore dhexe oo laga soo doortay Afrika iyo wakiilka kaliya ee ka socda Afrikada Saxaraha ka hooseeya, si uu u dhex-dhexaadiyo FIFA U-20 World Cup 2025.
Ciyaaraha kubbadda cagta adduunka ayaa la qorsheeyay in uu ka dhaco Chile inta u dhaxeysa 27-ka Sebtember ilaa 19-ka Oktoobar.
Cartan waxa uu ku biirayaa Jalal Jayed ee Morocco iyo Youcef Gamouh ee Algeria oo ah garsoorayaasha ugu waaweyn qaaradda.
Ciyaartoyga daba-galka u ah kubbadda cagta Soomaaliya, Cartan ayaa mar sii horreysay noqday garsoorihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka socda ee qabta finalka qaaradda.
Dhawaan wuxuu kormeerayay kooxda Pyramids FC ee Masar oo ka badisay Koonfur Afrika Mamelodi Sundowns ee Qaahira. Sidoo kale waxa uu dhex-dhexaadin ka noqday tartanka qaramada Afrika ee AFCON.
Caawiyayaasha kale ee laga soo xulay Afrika waxaa ka mid ah Gilbert Cheruiyot – Kenya, Abelmiro Montenegro – São Tomé and Príncipe, Khalil Hassani – Tunisia, Eric Ayimavo – Benin, Lahsen Azgaou iyo Mostafa Akarkad – Morocco.