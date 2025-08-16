Go’aan ay qaadatay Kuwait oo ka dhan ah Israa’iil oo si weyn loogu ammaanay

Kuwait (Caasimada Online) – Go’aankii dhawaan ay dowladda Kuwait ku oggolaatay dhammaan muwaadiniinta caalamka inay soo galaan dhulkeeda, iyadoo si gaar ah uga reebtay dadka haysta dhalashada Israa’iil, ayaa helay bogaadin ballaaran iyo falcelin togan oo ka timid heerar rasmi ah iyo kuwo shacbi ah, waxaana arrintaasi si weyn loogu faaqiday baraha bulshada.
Suxufiyiin iyo u dhaqaaqayaal la hadlay Quds Press Khamiistii waxay sheegeen in tallaabadani ay ka tarjumayso siyaasadda joogtada ah ee Kuwait ee taageeridda shacabka Falastiin iyo diidmada taariikhiga ah ee ay ku leedahay xiriir kasta oo lala yeesho gumeysiga Israa’iil.
Waxay xuseen in go’aankani uu muujinayo sida Kuwait ugu dheggan tahay sharciyada qaranka iyo kuwa caalamiga ah, isla markaana uu ka tarjumayo mowqifkeeda qoto dheer ee bani’aadannimo iyo siyaasadeed ee ku saabsan qadiyadda Falastiin.
Wariye iyo qoraa reer Kuwait ah, Waleed Al-Ahmad, ayaa sheegay in go’aankani uu waafaqsan yahay siyaasadda arrimaha dibadda ee muddada dheer Kuwait ku taageeraysay Falastiin tan iyo aasaaskeeda, isagoo carrabka ku adkeeyay in Kuwait ay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyay ee aqoonsaday Falastiin isla markaana taageeray bilowgii halgankeeda ka dhanka ah xoogga gumeysiga.
Al-Ahmad ayaa intaas ku daray in mamnuucista dadka haysta dhalashada Israa’iil inay soo galaan Kuwait ay ku saleysan tahay sharciyo la meel mariyey tan iyo xornimadii dalka ee 1961, gaar ahaan Sharciga Lambar 21 ee 1964 ee lagu xayiray hay’adda Israa’iil.
Wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Kuwait waxay sanadkii 1988 ku dhawaaqday inay aqoonsan tahay Dowladda Falastiin oo Bariga Qudus caasimad u ah, taas oo caddeyneysa taageerada joogtada ah ee ay u hayso shacabka Falastiin iyo mowqifkeeda aan gorgortanka lahayn ee ka dhanka ah gumeysiga.”