Golaha Wasiirrada oo caawa la isugu yeeray shir deg deg ah – Maxaa ka socda dalka?

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada XFS ayaa caawa la isugu yeeray shir deg deg ah, kaas oo aan ajendihiisa la shaacin, shirkaas ayaa furmaya 8:00 PM, waxaana xogo hoose laga helayaa arrimaha la qorsheeyey in lagu gorfeeyo.

Sida ilo xog ogaal ah aan ka soo xiganay waxaa caawa shirka golaha wasiirrada lagu magacaabayaa Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, waxaana dib loogu soo celinayaa Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo horay Xasan Sheekh uu xilka uga qaaday.

Sidoo kale waxaa ajendayaasha la sheegay inay ku jirto xiisadda ka dhex qaraxday dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, taasi oo gaartay heer Jubbaland ay si cad u sheegtay maanta inay xiriirkii wadashaqeynta u jartay dowladda dhexe.

Jubbaland ayaa cagta saartay waddo ay ku qabsaneyso doorasho dadban, halka dowladda federaalka ay dooneyso in doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah, isla markaana la qabto sanadka dambe, iyadoo intaas Axmed Madoobe loo ogolyahay inuu xukunka sii joogo.

Hadii caawa shirka golaha wasiirrada lagu magacaabo Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage waxay ka dhigan tahay in Xasan Sheekh uu soo wajahay culeys sababay inuu dib u raadiyo sarkaal uu horay xilka uga qaaday, taasi oo muujineysa inuu ku qasaaray xulashadiisii Taliyaha hadda hoggaamiya ciidanka xoogga.

Jeneraal Odawaa ayaa lagu amaanaa xoreyntii wadanka mudadii uu Taliyaha xoogga ahaa, waxaana muuqata in shaqadii looga maarmi waayey, hadii ay caawa dhacdo in mar kale lasoo magacaabo.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr mar oo hore la xaqiijiyey in Jeneraal Odawaa uu ka codsaday inuu aqbalo in mar kale oo noqdo Taliyaha ciidanka xoogga dalka, balse waxaa jiray shuruudo uu la yimid, in kastoo aan hadda la shaacin waxa iska bedelay iyo waxa laga aqbalay shuruudahaas.

Toddobaad ka hor ayay aheyd markii Taliyaha ciidanka dhulka loo magacaabay Jeneraal Sahal Cabdullaahi Cumar oo loo yaqaano Khaalid, kaasi oo mar soo noqday Taliyaha Sirdoonka Jubbaland, isla markaana ah sarkaal dhalinyaro ah oo kaalin ka qaadan kara howlgalka la qorsheynayo in mar kale dib boorka looga jafo ee dalka looga xoreynayo Khawaarijta.