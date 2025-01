Ilhaan oo si adag uga hadashay go’aanada Trump ee Qasa, musaafurinta iyo hakinta dhaqaalaha

By Zahra Axmed Gacal

Washington (Caasimada Online) –Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay waxa uu saxiixay amarro fulineed oo la xiriira socdaalka iyo muhaajiriinta, kuwaas oo shacabka Mareykanka ay ku kala aragti duwan yihiin.

Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ka tirsan Aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa wareysi ay siisay BBC waxay ku dhaliishay arrimaha la xiriira musaafurinta muhaajiriinta ee Trump uu bilaabay.

“Sidii uu Trump u soo laabtay dhaawac weyn ayaa soo gaaray dadka, argagax ayuu abuuray, waan ka xunahay in la kala geeyo carruurta dalkaan ku dhalatay iyo waalidkood, dhibaatooyinka uu Trump geysanayo waa ay ka badan yihiin kuwii uu geystay afartii sano ee horay uu u soo xukumay dalkaan,” ayey tiri Ilhaan Cumar.

Ilhaan waxay quus ka muujisay ka hortaggeeda go’aanada uu Trump dalka Mareykanka uga tarxiilayo dadka soo galootiga ah.

“Awoodda maamulka dalka waxaa hadda heysta xisbiga Trump, anaga waa nagu adagtahay in go’aanadooda aan ka dagaalano, laakiin waan caawi doonaa dadkeena, intii aan karno,” ayey tiri Ilhaan Cumar.

Sidoo kale Xildhibaan Ilhaan waxay talooyin siisay Soomaalida soo galootiga ku ah dalka Mareykanka ee halista ugu jira in lasoo tarxiilo, waxayna ku dhiirigelisay in aysan is dhigan sharciyadoodana aysan si sahlan u tusin kooxaha musaafurinta.

“Waxaan kula talinayaa dadka Soomaalida ah, hadii ay ku su’aalaan si sax ah ha kugu jawaabin, u sheeg in looyar aad ku xiran tahay oo masuul lagaa yahay, ha tusin sharciyadaada iyo sida aad ku imaatay, isku diyaari oo baro sharciyada dalkaan,” ayey tiri Ilhaan.

Ilhaan Cumar waxaa la weydiiyey qorshaha Trump ee lagu rarayo dadka Qasa degan, waxayna sheegtay in arrintaas ay ka soo horjeedaan, isla markaana ay rajeyneyso in dalalka Carabta ee Masar iyo Joordan aysan Trump ka ogolaa doonin waxa uu wado.

“Dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin waxaan taageersanahay inay dalkooda joogaan oo aan laga rarin,” ayey tiri.

Sidoo kale waxaa la weydiiyey qorshaha Trump uu deeqihii uga jartay qaar kamid ah dalalka caalamka oo Soomaaliya ay ku jirto, “Waxaas kama yeeleyno Aqalka Kongareeska ayaan u fadhinaa cod ayaana u qaadi doonaa,” ayey hadalkeeda ku sii dartay Ilhaan.

Dhanka kale, Ilhaan Cumar waxay sheegtay inay diyaar u tahay la shaqeynta Madaxweyne Trump, haddii uu ka shaqeynayo danaha shacabka.