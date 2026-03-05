Iran oo war shaki abuuray kasoo saartay weerarka maanta lagu qaaday Azerbaijan

Baku (Caasimada Online) – Gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ayaa maanta lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Nakhchivan ee dalka Azerbaijan.
Gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) ayaa ku dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Nakhchivan. Garoonkan ayaa qiyaastii 10 kiiloomitir u jira xadka Iiraan, wuxuuna ku yaallaa gobolka Nakhchivan ee Azerbaijan, oo juqraafi ahaan ka go’an dhulka intiisa kale ee dalka.
Weerarkan oo markii hore lala xiriiriyay Iiraan ayaa haatan waxaa soo baxaya shaki muujinaya in dhinac kale uu fuliyay, kadib markii xukuumadda Tehran ay si cad isaga fogeysay weerarka maanta lagu qaaday Azerbaijan.
Taliska Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Iiraan ayaa sheegay in duqeynta ay ka dambeeyaan Israa’iil, isagoo ku eedeeyay inay doonayso inay carqaladeyso xiriirka u dhexeeya dalalka Muslimiinta.
Taliska ayaa sidoo kale sheegay in Israa’iil ay marar badan adeegsato falal qarsoodi ah si ay xiisad uga dhex abuurto dalalka gobolka.
Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa meesha ka saartay inay si toos ah u bartilmaameedsanayso dalalka Muslimka, iyadoo sheegtay in siyaasaddeedu aysan ku saleysneyn weerarro ka dhan ah dowladaha Islaamka.
Dhinaca kale, xukuumadda Azerbaijan ayaa weerarkan kadib u yeertay safiirka Iiraan, halka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas uu cambaareeyay weerarka drone-ka ee lagu beegsaday dalkooda.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisu xaq u leeyahay inuu ka jawaabo weerarkan, oo maanta lagu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Nakhchivan.
Si kastaba, weerarrada cirka ee Bariga Dhexe ayaa socda maalinkii lixaad oo xiriir ah, iyagoo si weyn saameyn ugu yeeshay suuqyada caalamka.
Rabshadaha sii kordhaya ee Bariga Dhexe ayaa sababay barakac ballaaran, sida ay sheegtay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR). Ilaa 100,000 oo qof ayaa ka qaxay magaalada Tehran labadii maalmood ee ugu horreeyay, kadib weerarrada Mareykanka iyo Israa’iil.