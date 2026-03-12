Lacagta xad-dhaafka ah ee Mareykanka uga baxay dagaalka Iran oo la shaaciyay

Washington (Caasimada Online) – Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Madaxweyne Donald Trump ayaa intii lagu guda jiray warbixin la siiyay Koongareeska toddobaadkan sheegay in toddobaadkii ugu horreeyay ee dagaalka Mareykanka ee Iran uu ku kacay kharash dhan qiyaastii $11.3 bilyan.
Warbixintan ma ahayn qiimeyn dhammaystiran oo ku saabsan kharashaadka guud ee dagaalka, balse waxaa loo gudbiyay sharci-dejiyeyaasha maadaama ay dalbanayeen faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan colaadda.
Wargeyska The New York Times ayaa Arbacadii noqday warbaahintii ugu horreysay ee baahisa in kharashku gaaray $11.3 bilyan.
Dhowr kaaliye oo ka tirsan Koongareeska ayaa sheegay inay filayaan in Aqalka Cad uu dhowaan Koongareeska u gudbiyo codsi ku saabsan dhaqaale dheeraad ah oo lagu maalgeliyo dagaalka.
Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta ayaa tilmaamay in codsigaasi gaari karo ilaa $50 bilyan, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in qiyaastaasi ay weli u muuqato mid aad u hooseysa.
Ilaa iyo hadda, maamulku ma soo saarin qiimeyn rasmi ah oo dadweynaha lala wadaagay oo ku saabsan kharashka colaadda, mana jirto aragti cad oo laga bixiyay muddada uu dagaalku socon karo.
Madaxweyne Trump, oo Arbacadii safar ku tagay gobolka Kentucky, ayaa sheegay: “Waanu badinay dagaalka,” balse wuxuu intaas ku daray in Mareykanku sii wadi doono dagaalka si loo “dhammeystiro howlgalka.”
Khasaaraha nafeed iyo hubka la isticmaalay
Ololaha milateri ee ka dhanka ah Iran, oo bilowday 28-kii Febraayo, kadib duqeymo cirka ah oo ay fuliyeen Mareykanka iyo Israa’iil, ayaa ilaa hadda sababay dhimashada ku dhowaad 2,000 oo qof, kuwaas oo u badan Iiraaniyiin iyo Lubnaaniyiin.
Colaaddan ayaa ku fiday dalka Lubnaan, waxayna khalkhal gelisay suuqyada tamarta iyo gaadiidka caalamka.
Mas’uuliyiinta maamulka ayaa sidoo kale u sheegay sharci-dejiyeyaasha in labadii maalmood ee ugu horreysay ee duqeymaha la isticmaalay hub iyo saanad milateri oo ku kacaya $5.6 bilyan.
Walaaca Koongareeska iyo dalabaadka Dimuqraadiga
Xubnaha Koongareeska, oo laga yaabo inay dhowaan ansixiyaan dhaqaale dheeraad ah oo lagu taageerayo dagaalka, ayaa walaac xooggan ka muujiyay in colaaddani ay si weyn u dhimi karto kaydka milateri ee Mareykanka, xilli warshadaha difaacu ay horeyba ugu adkeyd daboolidda baahida hubka ee sii kordheysa.
Dhanka kale, Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore la kulmay madaxda todoba shirkadood oo waaweyn oo qandaraasyo la leh wasaaradda difaaca, xilli Pentagon uu wado dadaallo lagu soo buuxinayo kaydka agabka milateri.
Sidoo kale, sharci-dejiyeyaasha ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ayaa dalbaday in mas’uuliyiinta maamulka ay hortagaan Koongareeska iyagoo dhaar maraya, si ay marag-kac uga bixiyaan qorshaha madaxweynaha ee ku aaddan dagaalka.
Waxay si gaar ah u doonayaan in la caddeeyo muddada uu dagaalku socon karo iyo qorshaha uu madaxweynuhu u hayo Iran marka ay colaaddan istaagto.