Lafta-gareen oo ciidamo cusub kusoo bandhigay Baydhaba + Sawirroq

Baydhaba (Caasimada Online) – Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa maanta ciidamo cusub kusoo bandhigay magaalada Baydhaba, xilli ay magaaladaasi ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeyso ciidamada amniga maamulkaasi iyo kuwa mucaaradka ee la baxay ‘Badbaadada Koonfur Galbeed”.
Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa maanta oo ah maalintii labaad ee Ciidul-fitriga si rasmi ah ciidamadan tababar ugu u soo xiray xero ku taalla Baydhaba, kuwaas oo kamid noqonaya Ciidanka Daraawiishta Koonfur Galbeed.
Maamulka ayaa sheegay in ciidamadan loo diyaariyey xoojinta amniga deegaannada Koonfur Galbeed, maadaama ay soo kordheen xaalado dhanka amniga ah oo ka dhashay gacan ka hadalka Lafta-gareen iyo mucaaradka Koonfur Galbeed oo isku haya arrimaha doorashada maamulkaas.
Sidoo kale, cutubyadan ayaa intii uu tababarku u socday lagu baray xirfado muhiim ah oo la xiriira ilaalinta amniga, la dagaallanka falalka lidka ku ah nabadda, iyo taageeridda howlaha dowladnimada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la hadlay ciidamadan cusub ayaa ku boggaadiyey dadaalkooda, wuxuuna ku dhiirrigeliyay inay si hufan oo daacadnimo leh u gutaan waajibaadkooda ee ah ka hortaga cid waliba oo lid ku ah dowladnimada koonfur galbeed.
Lafta-areen ayaa sidoo kale xusay in Dowlad-goboleedla Koonfur Galbeed ay ka go’an tahay xoojinta tayada iyo tirada ciidamada ammaanka, si loo xaqiijiyo nabad waarta iyo horumar guud oo laga gaaro gobolka isagoo uga mahadceliyey Ciidanka AUSSOM gaar ahaan Dowlada Itoobiya oo gacan ka gaysanaysa tababarka ciidanka.
Ugu dambeyn wuxuu mahadceliyey dhammaan Wasiirada, saraakiisha amniga iyo guud ahaan shacabka koonfur galbeed sida ay ugarab taaganyihiin ciidamada oo u taagan ka hortagga duulaan uu sheegay in ay kuso qaaday Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Si kastaba, arrimahan ayaa muujinaya in loollanka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed uu galay marxalad cusub oo aad u xasaasi ah waxaana labada dhinac ay wadaan hub uruursi, iyadoo kasta uu doonayo sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaalada Baydhaba, ugana hirgelin lahaa qorshishiisa ku aadan doorasho ka dhacda Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama uu dhammaaday muddo xileedka hay’adaha dowladda.