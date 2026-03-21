Mucaaradka oo dhalinyarada ka dalbaday arrin ka dhan ah Xasan Sheekh

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka ayaa bilaabay inay adeegsadaan dhalinyarada oo maalmahan dambe dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed ka waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, maadaama ay sii xoogeysanayaan khilaafaadka ka jira dalka.
Siyaasiin ka mid ah xubnaha Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ayaa soo saaray farriin ku socota dhalinyarada oo ay ugu baaqeen in ay abaabulaan dibadbaxayo ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo lagu diidayo barakicinta dadka danta yar.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in madaxweynaha uu kasoo cawday qaylo dhaanta hooyooyinka iyo aabayaasha laga dumiyay guryahooda, sidaas darteedna loo baahan yahay in ay hadda kacaan oo iyaguna ay banaanbaxaan dhalinyarada uu saameeyay barakaca.
Warsame ayaa gabdhaha iyo wiilasha ugu baaqay in ay is-abaabulaan, sidoo kalena ay qabtaan kulamo iyo isku soo baxyo nabadeed oo ay ku raadsanayaan xaquuqda ka maqan, maadaama ay saameysay barakicinta dowladdooda.
“Maadaama uu madaxweynaha ka cawday cabashada iyo qaylodhaanta hooyooyinka iyo aabayaasha la barakiciyo ay baraha bulshada la yimaadaan, waxaa lagama maarmaan ah in dhallinyarada wiilal iyo gabdho kasoo jeeda qoysaska la barakiciyey ay is abaabulaan oo ay qabtaan dibadbaxyo nabadeed, kulamo waaweyn, iyo dhaqdhaqaaqyo ay xaqooda kaga dhacsanayaan taliska waqtigiisu dhammaanayo. Waxaadna ogaataan in kuwa dulmiga geysta oo uu waqtigoodu dhammaanayo ay dadka u tabaryaryihiin” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo shalay madaxweyne Xasan Sheekh uu ka hadlay cabashada kasoo yeereyso qaar kamid ah shacabka magaalada Muqdisho ee la barakiciyay, wuxuuna sheegay in dacwada qoysaskaasi ay jirto, balse aysan waxba soo kordhineynin in ay ka qayliyaan baraha bulshada ‘.
“Nin ayaa Gurigiisa wado kusoo aadeysaa, nin ayaa ka guur la leeyahay Guriga dowladda waa xanuun badan tahay waana dhib, laakiin in baraha bulshada loo dacwoodo waxba ma keeneyso” ayuu yiri madaxweynuhu.
Horay Dowladda Soomaaliya ayaa u qaaday tallaabooyin lagu barakaciyay boqolaal qoysas ah oo daganaa dhulalka danta-guud ee caasimada oo hadda intooda badan la burburiyay, kuwaas oo ay soo wajahday xaalado adag iyo duruufo ka dhashay barakicinta lagu sameeyay.