Maamulka DENI oo wacad ku maray arrin uu si weyn u diidan yahay mucaaradka

Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo kooxdiisa ayaa weli ku adkeysanaya qabashada doorasho qof iyo cod oo waqtigeeda ka dib dhaceysa, taasi oo mucaaradka uu si adaga horyimid.

Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxaa oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in uu si guul ah ku dhameystirmay wejiga koowaad ee hannaanka doorashooyinka qof iyo cod.

“Geeddi-Caano leh wejigiisi hore ee golayaasha degaanka guul ayuu ku soo dhammaaday, geeddiga dimuqoraaddiyaduna waa ka soo baxay caloosha hooyadiis ninkii is yiraahda dib ugu celina waa nin aan weli dhalan isaga ruuxiisu,” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Puntland.

Wuxuu sheegay in wejiga hore ee hanaanka cusub ee doorashooyinka lagu doortay 33 degmo oo ka tirsan Puntland, islamarkaana uu si guul ah ku dhameystirmay, loona gudbi doono wejiga xigga ee doorashada madaxtinimada, taasi oo uu muran xooggan ka taagan yahay.

Juxaa ayaa sidoo kale sheegay in aan marnaba la hakin doonin hannaanka doorashooyinka qof iyo cod, islamarkaana la dhammaystiri doono wejiga xiga, xilli diidmo adag kala horyimaadeen siyaasiyiinta mucaaradka.

“Waxaan marna suurta-gal ahayn oo reer Puntland aysan u qalmin in qolkii madoobaa ee mugdiga ahaa, ee dhabarka la isu xoqayay ee lacagta laaluushka ah lagu tirinayay in dib loogu noqdo marnaba suurta-gal maaha,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Wasiir Juxaa.

Wasiirka ayaa ugu dambeyntiina wuxuu tilmaamay in ay jiraan qaladaad ka imaan kara hanaanka doorasho ee gadaal ka riixayaan Saciid Deni iyo kooxdiisa, kuwaas oo uu sheegay in diyaar u yihiin in lagu saxo wada-hadal iyo is qancin.

”Waan ogolnahay in aan ka wada-hadalno tusaalaha dhexdeena yaalla, gorgortan baan ogolnahay wada-xaajood baan ogolnahay, meel dhexe baan ogolnahay, laakiin waxaan marna suurta-gal ahayn in xero laga guuray dib loogu noqdo.”

Si kastaba, arrintaan ayaa imanaysa xilli ay meel sare gaartay xiisadda khilaaf ee ka dhalatay doorashooyinka Puntland, kadib markii uu guddiga doorashooyinka maamulka uu soo saaray jadwal doorasho oo muddo dhaaf ah, ayada oo hubanti la’aan ka taagan tahay nooca loo qabanayo doorashada madaxtimada Puntland ee sannadka 2024.