Mareykanka oo cambaareeyey tallaabooyin ay qaaday Somaliland

Hargeysa (Caasimada Online)-Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku cambaareyneyso xariga ay Somaliland kula kacday xarumaha telefishinada Universal iyo Star ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa.

Sidoo kale qoraalka safaaradda Mareykanka ayaa ugu baaqaya hoggaanka xukuumadda Somaliland, inay xushmeeyaan, isla markaana ilaaliyaan xuquuqda xoriyadda hadalka.

“Waxaan cambaareeneynaa hanjabaadaha iyo xadgudubyada ka dhanka ah suxufiyiinta iyo warbaahinta xorta ah ee Somaliland. Waxaan ugu baaqeyntaa hoggaanka Somaliland inay xushmeeyaan, difaacaan, islamarkaana ilaaliyaan xuquuqda xoriyadda hadalka. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay ku celineysa sida ay uga go’an tahay difaaca xoriyadda saxaafadda” ayaa lagu yiri qoraalkan oo lagu baahiyey barta Twitter-ka ee Safaaradda.

@US2Somalia reiterates its commitment to the defense of #PressFreedom. We condemn threats and violations against journalists and the free press in #Somaliland. We call on Somaliland’s leadership to respect, uphold and protect the right to freedom of expression.

