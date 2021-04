Mareykanka oo soo saaray dalab cusub kadib go’aankii Midowga Afrika ee Somalia

Addis Ababa (Caasimada Online) – Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa taageertay qoraalkii kasoo baxay Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika ee sida xooggan loogu cambaareeyey muddo kororsiga labada sano ah ee ay sameysteen Farmaajo iyo golaha shacabka.

Qoraal kasoo baxay Xafiiska Arrimaha Afrika ee Waaxda Arrimaha Dibedda ayaa lagu yiri “Waxaan taageereynaa go’aanka Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika ee cambaareynaya muddo kororsiga uu toddobaadkii tegay meel-mariyey baarlamanka Soomaaliya.”

“Waxaan soo dhoweeneynaa dhex-dhexaadinta Midowga Afrika, waxaana ugu baaqeynyaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay isku racaan waddo horey loogu socdo, si deg deg loogu xalliyo qalalaasaha doorashada.”

We support the African Union Peace and Security Council @auc_paps decision condemning the mandate extension passed last week by the Somali parliament. We welcome @_AfricanUnion mediation & urge Somalia’s leaders to agree to a way forward to resolve the electoral crisis promptly.

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) April 22, 2021