Masjid ku yaalla Galgaduud oo la gubay iyo Sababta ka dambeysa

By Jamaal Maxamed
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay la gubay Masajid wayn oo ku yaallay gudaha degmada Huurshe ee gobolkaasi, kadib khilaaf soo kala dhex-galay culimada deegaanka.

Dood wayn ayaa ka dhalatay dhismaha masaajidka, taas oo muddo dheer soo socotay, waxaana hadda dhacday in la burburiyo, kadibna dab la qabadsiiyo, sida ay muujinayaan sawirro yo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ee Internet-ka.

Shacabka ku dhaqan degmada Huurshe ayaa isugu soo baxay goobta, kadibna isku raacay in si khaldan loo dhisay masaajidka, iyaga oo sidaas ku burburiyay.

Sababta loo gubay masjidkan ayaa lagu sheegay in uu kaasoo horjeeday dariiqada deegaanka, taas oo abuurtay khilaaf wayn oo soo kala dhex-galay culimada.

Dhacdadan ayaa dhalisay hadal-heyn xooggan, madaama la gubay goob loogu talagalay in lagu cibaadeysto, kadib khilaaf soo kala dhex-galay culimada oo firqooyin kala duwan ah.

Dad badan oo ka falceliyay arrintan ayaa ku xumaaday iyo baydkii Alle sidaas loo galo, lana burburiyo, iyada oo xal loo heli karay muranka culimada.

Cabdi Gurey ayaa yiri “Masaajidka wax qaldan miyaa lagu hayay mise Suufi iyo Alitixaat wax u dhexeeya weeye?”.

Saciid Maxamuud “Dariiqooyin in la samaysto ayaaba qalad ah Diinta Islaamka hala wada haysto wixii kala fikir duwanaan ah waa meesheeda”.

Binti Ciise ayaa iyaduna tiri “llaahow daalimiinta ummadda caqiidada ka qaloocinaayo ka qabo”.

Galmudug ayaa dhankeeda haatan wadda dadaallo dheeraad ah, waxaana lasoo warinayaa in deegaanka loo diray ciidamo, si loo soo xiro dadkii ka dambeeyay falkaasi foosha xun.

 

Jamaal Maxamed

