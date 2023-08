Maxaan ka ognahay taliyihii NISA ee ay dishay xaaskiisa?

By Abdijaliil Osman

Doolow (Caasimada Online) – Guddoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo, Barre Maxamed, oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ee Soomaaliya aa xaqiijiyay dilka taliyihii hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya NISA ee degmada Doolow, Ibraahim Hilowle.

Dadka deegaanka ayaa sheegay in taliyaha lagu dhax dilay gudaha hoteel lagu magacaabo“Ibrahim Shire” kuyaalla degmada Doolow, iyadda oo ay dilkaasi sida la sheegaayab ay geesatay xaaskiisa oo lagu magacaabo Xamdi Cabdullahi Cali.

Dilka taliyaha ayaa loo adeegsaday bistooladiisa sidda ay xaqiijyeen saraakiisha dowladda ee gobalka Gedo.

Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dilkan u dhacay, iyada oo saraakiisha dowladduna sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen haweeneydii lagu eedeeyay in ay dilkaasi fulisay.

Maxamed Caafi oo ka mid ah dadka degmada Doolow ayaa sheegay in dhacdadan ay argagax ku noqotay dadka gobalka Gedo. “Waxaa ay aheyd dhacdo murugo leh, laamaha ammaanka ayaana gacanta ku dhigay haweeneyda loogu shakisan yahay dhacdadan,” ayuu yiri.

Maxamed Caafi oo ka hadlaayay sida dhacadan u dhacay ayaa sheegay in ay dadkii Hotelku halmar maqleen dhawaqa bistoolada markii la furay qolkana loogu yimid taliyaha oo ay madaxa xabad kaga taal iyo xaaskiisa oo dul taagan meydka.

“Markii dadku ay fureen qolka, waxaa loogu tegey haweeneyda oo gacanta ku haysata bistoolada, laakin iyadu ma qiran in ay dishay taliyaha, oo waxaa ay sheegtay in ay qubees suuliga ugu jirtay isla markaana ay maqashay dhawaqa bistoolada, markii ay soo baxdayna ar aragtay maydka taliyaha” ayuu yidhi Maxamed Caafi oo intaasi ku daray in dhacdadan ay u baahan tahay baadhitaan dheeraad ah.

Dhinaca kale guddoomiyaha degmada Doolow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay xaaska taliyuhu qiratay inay iyadu dishay.

Taliyaha ayaa la sheegay in dhawaan haweeneydaan uu ku guursaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka, isla markaana ay shaley uun soo gaartay degmada Doolow.

Haweeneyda lagu tuhmayo dilka taliyaha ayaa haysata ilaa 9 carruur ah oo ay hore u soo dhashay, waxaana dhawaan ay taliyaha isku barteen magaalada Muqdisho.

Wararka kale ayaa sheegaya in haweeneydu ay ka maseertay taliyaha sidaasna ay u dishay, halka eheladuna ay sheegayaan in ay suurtagal tahay xidhiidh haweeneyda kala dhaxeeyay kooxaha ka dagaalama Soomaaliya.

Hotelka ayaa sheegay in aanu laheyn camerada muuqaalada duubta ee CCTV, balse saraakiisha amniga ayaa sheegay in ay bilaabeen baadhitaano lagu ogaanaayo dhacdadan.

Xamdi Cabdullahi oo ah haweeneyda loo soo qabtay dilka taliyaha ayaa sida dadka degmada Doolow ay xaqiijiyeen haysay xilka gudoomiyaha ururka haweenka degmada Buurdhuubo.

Ma ahan markii ugu horeysay oo ay dhacdo nuucan ah ay ka dhacdo gobolka Gedo sanadkii 2021, ayey aheyd markii sargaal ka tirsan ciidamada amniga ay sidoo kale xaaskiisu ku dishay degmada Baardheere.

Dhinaca kale guddoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay shaki weyn horey uga qabeen in haweeneydu xidhiidh la leedahay oo ay ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab.

Haddaba kumuu ahaa, Ibraahim Hilowle?

Taliyaha ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay degmada Doolow iyo guud ahaan gobalka Gedo tan iyo sanadkii 2020-kii markaa oo ay dowladda Federalka Soomaaliya la wareegtay amniga gobolka Gedo.

Taliyaha la dilay ayaa hore usoo noqday guddoomiyaha tuulada Suur-Guduud ee degmada doolow , isaga oo markii dambe amniga degmada dolow loo magacaabay.

Taliyihii Nabadsugida ee Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aadan (Bakaal Kooke) oo isna lagu dilay gobalkaasi oo ay xidhiidh dhow lahaayeen ayaa u magacaabay xilka taliyaha nabad sugida degmada Doolow sida ay xaqiijiyeen ilo-xog ogaal ah.

Hay’adaha amniga Soomaaliya ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in ay wadaan baadhitaano guud oo ku saabsan qaabka uu u dhacay falkaan iyo sababta keentay in haweeneydan lagu tuhmay dilka taliyaha ay fuliso dilkaasi.

Isha: BBC SOMALI