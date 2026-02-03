Maxay ka wada-hadleen Somalia iyo Koonfur Afrika? + Sawirro

Pretoria (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali oo haatan ku sugan magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa maanta kulan la yeeshegay dhiggiisa dalkaasi Ronald Lamola, oo ay ka wada-hadleen arrimo xasaasi ah.
Kulankan oo ahaa mid su heer sare ah loo sii agaasimay ayaa waxaa goobjoog ahaa Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, Mudane Ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq iyo xubno kale oo kamid ah wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Koonfur Afrika.
Labada wasiir ayaa kulankooda diiradda ku saaray xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Koonfur Afrika iyo horumarinta iskaashi wax ku ool ah oo dhinacyo badan leh.
Sidoo kale, waxay ka wada-hadleen ballaarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, horumarinta awoodda aadanaha, iyo beeraha.
Waxaa kale oo ay si wada-jir ah u adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la hirgeliyo tallaabooyin wax ku ool ah oo keena natiijooyin la taaban karo oo ay ka faa’iideystaan labada shacab.
Wasiir Cabdisalaan oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay dowladda Koonfur Afrika taageerada mabda’a ku dhisan ee ay si joogto ah ugu muujiso madax-bannaanida, midnimada, iyo amniga Soomaaliya.
Dhankiisa wasiirka xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, Mudane Ronald Lamola, ayaa isaguna adkeeyay sida ay uga go’an tahay sii wadidda wada-shaqeynta iyo is-waafajinta mowqifyada ay ka wadaagaan fagaarayaasha goboleed iyo kuwa caalami ah, gaar ahaan arrimaha la xiriira nabadda, xasilloonida, iyo horumarka waara.
Si kastaba, Soomaaliya iyo Koonfur Afrika aya waxaa haatan ka dhexeey xiriir xooggan oo diblumaasiyadeed, kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi.