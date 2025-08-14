Mucaaradka oo kala shakiyey kadib markii xubnaha qaar loo balan-qaaday R/Wasaare

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caana-nuug) oo ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran ee Madaxweynihii hore Sheekh Shariif ayaa sheegay in xubno ka mid ah mucaaradka ay raadinayeen kursiga Ra’iisul Wasaaraha dalka.
Xildhibaanka ayaa sheegay in xubnahaasi ay fashiliyeen shirkii xalay, kuwaas oo loo ballanqaaday in Ra’iisul Wasaare iyo safiir la siinayo, sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray.
Sidoo kale, Xildhibaan Caana-nuug ayaa sheegay in ballanqaadyada dowladda ee ku saabsan kursiga Ra’iisul Wasaaraha ay wehliyaan lacago, xilal safiirnimo iyo kuwo heer gobol, isagoo tilmaamay in mucaaradka qaar la go’aansaday in “dhiiro lugaha loo geliyo,” sida uu hadalka u dhigay.
Hadalkiisa ayaa imanaya ayadoo xalay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku midoobay Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ay ku guul darreysteen inay isku raacaan in ay faahfaahin ka bixiyaan shirkii shalay natiijo la’aanta ku soo dhamaaday ee ay la yeesheen Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Markii ay ka soo baxeen Villa Somalia, waxay si toos ah u tageen guriga hoggaamiyaha Madasha, Shariif Sheekh Axmed, halkaas oo ay ku yeesheen shir gaar ah oo goor dhow soo dhamaaday.
Mucaaradku waxay isku raaci waayeen hanaanka loo dhigayay war-saxaafadeedka laga soo saarayo kulankii fashilmay ee ay la yeesheen Madaxweyne Xasan Sheekh.
Qoraalka Xildhibaan Caana-nuug oo dhameystiran hoos ka akhriso:
Saaxiibada Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay hoos isu eegaan, waana lama huraan in xilligan xasaasiga ah aan la isku dhex huursanaan.
Madaxda waqtigoodu sii dhamaanayo waxaa haysta cadaadis siyaasadeed oo culus, gudaha iyo dibaddaba. Sidaas darteed looma baahna in ragga qaarkiis ay aqbalaan ama rajeeyaan cad-quureed sida ballan-qaad siyaasadeed (Ra’iisul Wasaare) oo waqtiga lagu moodayo, dhaqaale yar, safiirnimo, ama maamul heer gobol iyo wixii la mid ah.
Sida muuqata, DFS oo muddo xileedkeedu gabaabsi yahay waxay doonaysaa in xubno yar oo ka mid ah Madasha Samatabixinta ay dhiiqo lugaha u galiso. Waxaan saaxiibadaas u sheegayaa inaysan dhiiqadaas dooran ee ay dhab ka noqdaan dadaallada iyo hadafka lagu badbaadinayo hay’adaha dowladda, isla markaana loogu gogol xaarayo doorasho waqtigeeda ku dhacda oo la isku raacsan yahay.
Heshiis la’aan ayaa dhaanta heshiis xun oo waqti lumis ah.