27.9 C
Mogadishu
Saturday, November 15, 2025
Wararka

Muungaab oo saaka qaaday tallaabo muhiim ah + Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir, ahna Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo saaka ku jarmaaday shaqadiisa ayaa qaaday tallaabo muhiim ah, isaga oo dhagax-dhigay dib-u-dayactirka iyo dhismaha 18 xarumo caafimaad oo casri ah oo laga hirgelin doono qaar kamid ah degmooyinka gobolka.

Xarumahan ayaa waxaa lagu qalabeyn doono agab caafimaad oo dhammaystiran, si loo horumariyo adeegyada caafimaadka ee bulshada Muqdisho, sida uu ballan qaaday maamulka gobolka.

Munaasabadda dhagax-dhigga mashruucan ayaa lagu qabtay Xarunta Hooyada iyo Dhallaanka (MCH) ee Waaberi, iyadoo ay goob joog ahaayeen xubno katirsan bahda Caafimaadka.

Xafiiska guddoomiyaha gobolka oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in mashruucan lau dhisi doono isbitaallo waa wayn iyo xarumo MCH oo laga dhisayo illaa 11 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir, si ay uga faa’iideystaan bulshada Soomaaliyeed.

Ujeedka ayaa ah in la xoojiyo kaabayaasha caafimaadka, gaar ahaan adeegyada hooyada iyo dhallaanka, si loo hubiyo in hooyooyinka iyo caruurta ay helaan adeegyo tayo leh.

“Mashruuca caafimaad ee maanta la dhagax-dhigay oo ka kooban 4 isbitaallo waaweyn iyo 14 rugo MCH, kuwaas oo laga dhisayo 11 degmo oo ka tirsan Muqdisho ayaa ujeedadiisu tahay in la xoojiyo kaabayaasha caafimaadka, gaar ahaan adeegyada hooyada iyo dhallaanka, si loo hubiyo in dhammaan hooyooyinka iyo caruurta ay helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

Sidoo kale, waxaa lasii raaciyay “Mashruucan ayaa sidoo kale ka tarjumaya ballanqaadka maamulka ee ilaalinta xuquuqda caafimaad ee bulshada iyo hubinta u sinnaanta helitaanka adeegyada caafimaad”.

Guddoomiye Muungaab oo madasha ka hadlay ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in dhammaan xarumaha caafimaad ee la dhisayo ay bixin doonaan adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah, taas oo ka dhigaysa mashruucan mid muhiim u ah bulshada danyarta ah, si looga baaqsado in ay ku tiirsanaadaan adeegyada caafimaad ee gaarka loo leeyahay ee qaaliga ah.

Waxaa kale oo uu khudbadiisa kusoo hadal qaaday doorashooyinka soo socda, isaga oo ku boorriyey shacabka in ay tagaan xarumaha laga qaadanayo kaararka codeynta, maadaama qaybinta kaararku si rasmi ah u bilaabatay.

Duqa Muqdisho ayaa shacabka xusuusiyay in ka qaybgalka doorashadu yahay waajib muwaadinnimo iyo tallaabo muhiim ah oo dhisaysa dimuqraadiyadda iyo xasilloonida gobolka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xasan oo kulan wada-tashi ah la yeeshay Sh Cabdirashiid Sh Cali Suufi + Sawirro
QORAALKA XIGA
Masar oo shaaca ka qaaday qorshe xasaasi ah oo ay ka damacsan tahay Soomaaliya
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved