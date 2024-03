Qoyska marxuum Abubakar Kaabax oo ka warramay sida wiilkooda loo afduubtay

By Caasimada Online

Muqdisho (Caasimada Online) – Habeen Arbaco ah, 22-kii bisha Febarury ayaa koox hubaysani waxay wadada ku joojiyeen Abubakar Axmed oo ah nin dallinyaro ah oo maalmo ka hor maydkiisa laga helay duleedka Muqdisho.

Qiyaastii 11-kii fiidnimo ee xiliga Soomaaliya, ayaa waxaa wada ku taalla degmada Huriwaa ee gobolka Banaadir waxaa istaajiyay ciidamo ku la bisan dharka booliska Soomaaliya, sida uu qoyska la wadaagay nin dhallinyaro ah oo la socday Abubakar.

“Rag hubaysan oo dharka booliska wata oo jidka taagan ayaa waxa ay u istaajiyaan sida qolo amniga sugaysa oo kale,..labada dhinac ayaa laga kala istaagay, labadaba waa la dajiyay waxaan dareemeynaa bartilmaameedku inuu ahaa yarkaan walaalkeey ah oo dhiman doona,” ayuu yiri Maxamed Axmed oo ah walaalka ka wayn Abubakar oo la hadlay BBC.

Abubakar ayaa ahaa sida uu noo sheegay walaalkiisa ganacsade ka shaqaysta lacagaha danabaysan iyo sarifka.

Wuxuu intaa ku daray intaas isaga oo soo xiganaya ninkii dhallinyarada ahaa ee joogay goobta, in gaari uu watay Abubakar oo ahaa Toyota Surf iyo isagabii ay ka xaysteen ragii ciidanka ahaa.

“Gaarigii sidaas ayay ku wateen, [iyo] wiilka dhiman doona ee walaalkeey ah oo jeebeysan oo indhaha ka xiran,” ayuu yiri.

Booliska Soomaaliya waxay sheegeen in ay baaritaan wali ku wadaan dhacdadaan.

Subaxii xigay habeenkii la afduubtay ayaa qoysku sheegeen in maydka Abubakar laga helay dulledka magaalada Muqdisho isaga iyo gaarigii uu watay intaba.

“Meel walba ayaan ka raadinay”

Maxamed ayaa sheegay habeenka la afduubtay walaalkiis uu isagu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, balse maadaama ay shirko ku ahaayeen ganacsiga lacagaha isaga iyo walaalkii Abubakr, oo ay si aad u dhaw isaga war hayeen uu markiiba ka war helay dhacdada qabsatay walaalkii.

“Waxaan isla markiiba ku dadaalay inana la xariiro dad asxaab ah oo aan ku lahaa laamaha amniga qaybahooda kala duwan…waa la baxay meeshii wax ka dhaceenaa la tagay, gacamada kala duwan ee ciidamada qalabkaa sidaa la galiyay…laakiin qadartoo qorneed awgeed iyo cidda wax fulisay oo ahyd cid abaabulan ayaa ilaahey wuxuu qadaray [inaan la qaban kooxdii afduubka gaysatay].

Gaariga in laga furay taarikada ayuu raaciyay hadalkiisa Maxamed.

Dhanka kale waxa uu sheegay in lacago ku jiray akoonada uu maamulayay Maxamed qaarkood lala baxay. Ma uusan cadda sida loola baxay lacagahaas, balse qoysku waxay tuhmayaan in afduubayaashu ay ku qasbeen Abubakar in uu lacagta soo saaro.

Waxa kale oo uu sheegay in akoonada qaar ee ay uu hayay lambarkooda sirta uu markiiba ka bixiyay lacagihii ku jiray.

Sidee ku badbaaday wiilka la socday Abubakar?

Sida ay sheegeen Qoyska oo soo xiganayay wiilka, waxaa isaga iyo Abubakarba laga amray in ay ka soo dagaan gaarigii ay wateen, ka dibna waxaa lagu amray in ay jilbaha dhulka dhigtaan indhaha ayaana laga xiray.

Muddo kadib ayaa labadoodiiba la soo waday loona soo ka xeeyay gaarigii la saari lahaa, balse inta aan wiilkan yar la sari gaariga ayuu u sheegay ninkii hubaysnaa ee gacanta ku hayay ‘inuu baxo dib dambana gadaal u soo fiirin’.

Sidaas ayuu ku helay fursad uu qoyska kula wadaago shilka ku dhacay Abubakar.

Wiilkaan ayaa sidoo kale qaraabo la ahaa Abubakar.

Boolisku maxay yiraahdeen?

Sid aay sheegeen booliska Soomaaliya ilaa iyo todoba qof ayaa loo soo qabtay kiiska afduubka iyo dila ee Abubakar Axmed. Waxaa ka mid ah dadkaas taliyihii saldhiga Booliska ee degmada Huriwaa oo ah halka uu falku dhacay.

Sidoo kale waxa ay boolisku sheegeen in la qabtay ciidan la socday taliyaha saldhigaas oo ka mid ahaa booliska oo tiradoodu ahayd shan askari iyo laba ruux oo kale oo shacab ah, dhamaantoodna la horgeyn doono cadaalada.

Waxa uu sheegay in dhamaan saraakiishana ciidamada ay yihiin eedeysanayaal, ayna gacanta ku hayaan kiiskooda guddi ka socota xeer-ilaalinta.

Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay falal la xiriira dilal, kuwaas oo intooda badan hafalhayn ka abuuray baraha bulshada.

