Ruushka oo guulo weyn u horseeday Iiraan – Maxaa ku dhacay Mareykanka?

Moscow (Caasimada Online) — In kasta oo Xoghayaha Dagaalka ee Mareykanku uu iska fogeeyey su’aal laga weydiiyay doorka Ruushka ee dagaalka Mareykanka iyo Israa’iil ay kula jiraan Iiraan toddobaadkan, haddana waxaa soo baxaya ifafaale muujinaya in sirdoonka Moscow uu gacan ka geysanayo hagaajinta beegsiga Iiraan ay ku hayso danaha Mareykanka ee gobolka.
Wargeyska The Washington Post, oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah oo magacooda qariyay, ayaa tebiyay in Iiraan ay hadda si fiican u awooddo inay si dhow ula socoto dhaq-dhaqaaqa maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha Mareykanka, arrintaas oo la rumeysan yahay inay gacan kaga helayso xulafadeeda soo-jireenka ah ee Ruushka.
Sare-u-kacan sirdoon ayaa imanaya in yar ka badan hal sano kadib markii Madaxweynaha Iiraan Mascuud Pezeshkian iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin ay saxiixeen heshiis iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran oo qaadanaya 20 sano. Heshiiskan ayaa udub-dhexaad u ah xoojinta xiriirka milateri ee labada dhinac, xilli ay xukuumadda Tehran wajaheyso go’doomin caalami ah iyo cunaqabateyno adag oo uga imanaya Mareykanka.
Toddobaadkan, sawirro satalayt ah ayaa muujiyay in Iiraan ay u badan tahay inay burburisay nidaamyada raadaarka difaaca gantaallada ee THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) oo ku yaalla saddex dal oo gobolka ah.
Haddii la xaqiijiyo, weeraradan ayaa dhabar-jab weyn ku ah Mareykanka iyo xulafadiisa sida Sacuudi Carabiya, Isutagga Imaaraadka Carabta, iyo Urdun, kuwaas oo dhammaantood si buuxda ugu tiirsan ilaalinta gaashaandhigga Washington.
Nidaamka difaaca ee THAAD, oo ay soo saarto shirkadda weyn ee hubka Mareykanka ee Lockheed Martin, ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu ogaado, laguna burburiyo gantaallada ballistic-ga ah ee riddada dhow, tan dhexe iyo tan fog.
“Kaliya ma ahan inuu jiro horumar ku yimid beegsiga Iiraan iyo waxa ay bartilmaameedsanayaan, balse waxaa jira iskaashi dhab ah oo dhanka sirdoonka ah oo ka dhexeeya Iiraan iyo Ruushka,” ayay tiri Nicole Grajewski, oo ah qoraaga buugga Russia and Iran: Partners in Defiance from Syria to Ukraine.
Waxay sheegtay in tani ay tahay taageero muhiim ah oo uu Ruushku siin karo Iiraan isagoo aan si toos ah fagaaraha dagaalka usoo gelin. In kasta oo awoodaha hawada sare ee Ruushka aysan gaarsiisnayn heerka Mareykanka, haddana waxay buuxin karaan daldaloolo badan oo Iiraan ka saacidaya dagaalka.
Warbixin uu telefishinka CNN sii daayay toddobaadkan ayaa iftiimisay baaxadda burburka ay Iiraan gaarsiisay xarumaha Mareykanka, xilli ay waddo aargoosi ay goobjoogayaal badan ku tilmaameen dagaal khatar ku ah jiritaanka Tehran.
Ugu yaraan sagaal saldhig oo Mareykanku leeyahay ayaa lagu garaacay gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn 48-kii saac ee ugu horreeyay dagaalka, iyadoo aysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in weeraradu ay hoos u dhacayaan. Maalintii Isniinta, diyaarad drone ah oo ay leedahay Iiraan ayaa ku dhacday xarun sir ah oo ay hay’adda sirdoonka CIA-da Mareykanku ku lahayd caasimadda Sacuudiga ee Riyadh.
Grajewski ayaa xustay in inkastoo Iiraan laga burburiyay nidaamkeedii isgaarsiinta iyo taliska (command and control), ay haddana awood u yeelatay inay fuliso weeraro abaabulan oo casri ah, in kasta oo aysan si xag-jir ah wax uga beddeli doonin wejiga dagaalka.
Dhimashada iyo dhaawaca ciidamada Mareykanka
Ilaa iyo hadda, waxaa si fagaare ah loo xaqiijiyay dhimashada lix askari oo Mareykan ah, kuwaas oo dhammaantood lagu dilay dalka Kuweyt. Dalkan ayaa u muuqda inuu xambaaray khasaaraha ugu badan ee soo gaaray saldhigyada milateri ee uu Mareykanku ka maamulo gobolka.
Sida laga dheehan karo hadallada madaxweynaha, waxaa suurtagal ah inuu shacabka u diyaarinayo dhimasho intaas ka badan. “Nasiib darro, waxaa u badan in khasaaruhu intan ka badnaan doono inta uusan dagaalku dhammaan,” ayuu yiri Madaxweyne Trump horraantii toddobaadkan.
Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Mareykanka, Dan Cain, ayaa isna xaqiijiyay cabsidaas isagoo saxafiyiinta ugu sheegay dhismaha Pentagon-ka inay filayaan khasaare dheeraad ah, balse ay ka shaqeynayaan sidii loo yareyn lahaa.
Andrew Leber, oo ah bare-sare oo ka tirsan Jaamacadda Tulane, ayaa sheegay in Mareykanku uu gacan bir ah ku hayo xogta waxa ka dhacaya saldhigyadiisa Khaliijka, taas oo muujinaysa inay jiri karaan dhimashooyin iyo khasaare aan weli la shaacin.
Arrintaas waxaa sii xoojinaya xayeysiis shaqo oo markii dambe la tiray oo barta LinkedIn lasoo dhigay toddobaadkan, halkaas oo shirkad qandaraasle ah oo la shaqeysa dowladda ay ku raadineysay khubaro qaabilsan ururinta iyo diiwaangelinta agabka shakhsiga ah ee askarta Mareykanka ee lagu dilo dibadda.
Taliska Dhexe ee Mareykanka ayaa 2-dii Maarso xaqiijiyay in 18 qof oo Mareykan ah ay dhaawacyo halis ah soo gaareen, iyagoo 4-tii Maarso si adag u beeniyay sheegashada Iiraan ee ah inay dileen 100 askari oo Mareykan ah.
Ma cadda in tirada dhaawacyada la shaaciyay ay ku jiraan labo askari oo Mareykan ah oo wargeyska The Washington Post uu kashifay inay ku sugnaayeen hoteelka Crowne Plaza ee caasimadda Baxreyn ee Manama, markii ay Iiraan duqeysay 1-dii Maarso.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan, Abbas Araghchi, ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegay in Mareykanku ay banneeyeen saldhigyadii ay deganaayeen, ayna u guureen hoteelada si ay dadka rayidka ah uga dhigtaan gaashaan bani’aadam. Xukuumadda Baxreyn iyo xulafadeeda Khaliijka ayaa dhankooda si kulul u cambaareeyay weerarka lagu qaaday goobaha rayidka ah.
Ugu dambeyn, Andrew Leber ayaa tilmaamay in siyaasadda Mareykanka ee Baxreyn ay tahay in askarta lagu baahiyo hoteelo kala duwan si loo yareeyo khasaaraha baaxadda leh ee dhalan kara haddii hal goob la duqeeyo. Khubarada ayaa aaminsan in beegsiga saxda ah ee hoteelada uu muujinayo in Iiraan ay isticmaalayso shabakad sirdoon bani’aadam ah (human intelligence) oo ku sugan gudaha Khaliijka, lagana yaabo in aysan ku tiirsanayn oo kaliya xogta satalaytka.