War ka cusub ninka 70 jirka ah ee Finland ku dilay 5 qof oo Soomaali oo isku qoys ahaa

Helsinki (Caasimada Online) — Maxkamad ku taalla dalka Finland ayaa Jimcihii xukunta in xabsiga lagu sii hayo nin 70 jir ah, kaas oo looga shakisan yahay inuu si ula kac ah dab u qabadsiiyay guri dabaq ah, falkaas oo galaaftay nolosha shan qof oo isku qoys ah oo Soomaali ah.
Maxkamadda Degmada Uusimaa ee Bariga ayaa bixisay amarkan xabsiga loogu sii haynayo eedeysanaha, xilli ciidamada boolisku ay sii wadaan baaritaanka musiibadii 3-dii bishan Maarso ka dhacday magaalada Vantaa ee dhacda waqooyiga caasimadda Helsinki.
Booliska ayaa si rasmi ah kiiskan ugu baaraya shan dambi oo dil ah, labo isku-day dil, iyo fal-dambiyeed kharribaad hantiyeed oo aad u culus.
Dabkan oo kacay aroornimadii hore, abbaaro 5:40 subaxnimo, ayaa si xowli ah u qabsaday dhisme la-degan yahay oo ku yaalla xaafadda Pähkinärinne, wuxuuna muddo kooban gudahood si xooggan u liqay guri ku yaalla dabaqa labaad.
Waxaa halkaas ku naf-waayay shan xubnood oo isku qoys ah, kuwaas oo kala ahaa laba lamaane oo 30-meeyo jir ah iyo saddexdooda carruur ah oo da’doodu kala ahayd saddex, lix, iyo siddeed jir. Qoyskan waxaa ka badbaaday hal cunug oo aad u yar, kaas oo dhaawacyo gubasho ah ay kasoo gaareen dabka, balse si degdeg ah loola cararay isbitaalka si xaaladdiisa caafimaad loola tacaalo.
Waaxda gurmadka degdegga ah ayaa xustay in dadkii deriska ahaa ee guryahooda isku soo xiray aysan wax dhibaato ah kasoo gaarin holaca xooggan. Si kastaba ha ahaatee, qoyskan Soomaaliyeed ee geeriyooday ayaa meydadkooda laga dhex helay jaranjarada dhismaha oo uu qiiq madow is-qabsaday, kadib markii ay u muuqatay inay isku dayayeen inay naftooda la baxsadaan oo ay dhismaha ka baxaan.
Taliyaha waaxda dab-damiska ee aaggaas, Markus Kuosmanen, ayaa ku tilmaamay xoogga dabkan mid ka baxsan caadiga, isagoo xusay in kooxaha gurmadku ay ku qasbanaadeen inay jebiyaan daaqadaha si ay gudaha ugu galaan gurmadna u sameeyaan.
‘Wax ujeeddo cunsurinimo ah ma jirin’
Eedeysanaha oo ah nin u dhashay dalka Finland, isla markaana deganaa isla dhismahan la gubay, ayaa gacanta lagu dhigay wax yar un kadib markii dabka la xakameeyay. Intii ay socdeen su’aalo weydiinta horudhaca ah, Taliska Booliska Uusimaa ee Bariga ayaa xaqiijiyay in dabka si ula kac ah looga dhex shiday guriga uu eedeysanuhu isagu deganaa.
In kasta oo dhibbanayaasha dhintay ay yihiin asalkoodu dad Soomaali ah, laamaha amniga ayaa si cad meesha uga saaray in falkani uu yahay mid salka ku haya dambi nacayb ama cunsurinimo.
“Falkan laga shakisan yahay si gaar ah looguma bartilmaameedsan qoyska, mana jirin wax ujeeddo cunsurinimo ah oo ka dambeysay,” ayuu afhayeen u hadlay booliska u sheegay warbaahinta intii uu socday shir jaraa’id oo la qabtay kadib dhacdada.
Dhammaan dadkii kale ee deganaa dhismahan ayaa si nabad-gelyo ah looga daadgureeyay, iyadoo dhismaha oo uu burbur lixaad leh soo gaaray ay ooddeen hay’adaha amniga si aan loo gelin, ilaalana looga qabto goobta dambigu ka dhacay.
Madaxa baarayaasha kiiskan, Sanna Rentola, ayaa caddeysay in baaritaanka hordhaca ah uu u badnaan doono inuu qaato dhowr bilood, uuna u baahan doono isku-xirnaan wada-shaqeyneed oo dhexmarta hay’ado kala duwan.
Booliska ayaa waqtigan xaadirka ah ka gaabsanaya inay bixiyaan faahfaahin farsamo oo dheeraad ah, iyagoo sugaya warbixinnada kama dambaysta ah ee baaritaanka dhakhaatiirta (autopsy) iyo natiijooyinka sheybaarka dambi-baarista si loo ogaado xaqiiqada dhabta ah ee falkan.