27.9 C
Mogadishu
Friday, August 15, 2025
WararkaXulka

Sababta uu mucaaradku heshiis ula gaari waayay Xasan Sheekh

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka oo xalay shaaciyay in kulamadii ay la yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya aysan kasoo bixin wax heshiis ah, ayaa sheegay sababta ka dambeysa in lagu kala tago wada-hadalladii socday.

Mucaaradka ayaa si cad u sheegay in qodobada la isku mari waayay ay kamid yihiin isbeddel lagu sameeyo cutubka 4 ee dastuurka iyo sidii heshiis looga gaari lahaa arrinta doorashada, oo madaxweynuhu ku dhagan yahay doorasho qof iyo cod.

Axmed Ciise Cawad, oo kamid ah madaxda Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ee ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ayaa shaaciyay in sababta lagu kala tagay ay tahay in madaxweynuhu uu soo jeediyay in cutubka dastuurka ee la isku hayo loo qeybiyo labada dhinac, si dhinac walba u helo wuxuu rabo.

Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ayaa sheegay in Madaxweynuhu rabay inuu qaato qeyb uu isagu door bidayo, oo ah tan hanaanka doorashada, taas oo u cuntami weysay mucaaradka.

Madaxda Mucaaradka ayaa qaabka doorasho ee 2024 oo lagu daray cutubka 4 ee dastuurka u arka mid madaxweynaha siinaya awood uu kaligiis ku soo xulan karo guddiga doorashada, isla markaana uu ku xaddidayo xisbiyada siyaasadda.

Tan ayaa u oggolaanaysa in isaga iyo xisbiga uu hoggaamiyo si fudud ugu guuleystaan doorashooyinka, taas oo si cad uga soo horjeesteen xubnaha mucaaradka.

Si kastaba, Intii ay socdeen kulamada, Madaxweynuhu ayaa muujiyay inuu diyaar u yahay inuu aqbalo qodobo aas-aasi ah sida nidaamka baarlamaaniga, haddii mucaaradku aqbalaan doorashada uu wato.

Mucaaradka ayaa ka fogaanaya aqbalka doorasho uu ku lug yeelan karo hoggaanka hadda tallada haya, taas oo Villa Somalia ay haatan ugu yeertay “qof iyo cod”. Mucaaradka ayaa xalka looga gudbi karo kalabayrkan u aragta in ay dhacdo doorasho la mid tii uu kusoo baxay Xasan Sheekh.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo jawaab culus ka soo saartay baaqii Cruz ee ahaa in la aqoonsado Somaliland
QORAALKA XIGA
Trump iyo Putin oo kulmaya iyo Midowga Yurub oo qaba walaac xooggan
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved