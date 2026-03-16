Sawirro: DF iyo Koonfur Galbeed oo maanta Baydhaba ka bilaabay…

Baydhabo (Caasimada Online) – Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SODMA) iyo Wasaaradda Gargaarka Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo ka daah-furay bixinta deeq gargaar ah.
Deeqdan ayaa loogu talagalay bulshada ay saameeyeen abaaraha ba’an ee ka jira dalka, si gaar ah magaalada Baydhabo iyo deegaannada ku xeeran.
Bixinta gargaarkan waxaa daah-furay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed, Cabdullaahi Isaaq Macalin (Wasiir Ganeey), oo ay wehliyaan Kaaliyaha Guddoomiyaha SODMA ee dhanka hay’adaha Carabta, Cabdiraxmaan Waxiid, iyo maamulka degmada Baydhabo.
300 oo qoys, oo isugu jira naafo iyo barakacayaal dhawaan magaalada soo gaaray kadib markii ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka ayaa deeqdan isla maanta ka faa’iideystay. Qoysaskan oo aad u tabaalaysan ayaa loo qeybiyay qeybaha kala duwan ee raashinka.
Sidoo kale, Hay’adda SODMA iyo Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed ayaa isla maanta biyo dhaamin ka sameeyay deegaanka Hawen, oo hoostaga magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, si loo taageero dadka abaaruhu sida weyn u saameeyeen.
Deeqdan biyo dhaaminta ah ayaa loogu talagalay inay ka faa’iideystaan qoysaska ku nool deegaanka, oo wajahaya biyo yari ka dhalatay abaarta ka jirta gobolka.
SODMA ayaa sidan oo kale ka wada gobollada dalka howlaha gurmadka bani’aadannimo, oo isugu jira cunto qeybin iyo biyo dhaamin, si loo badbaadiyo dadka nugul ee ay saameeyeen abaaraha.