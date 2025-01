Shamsu-Din Jabbar – Waa kuma ninka fuliyey weerarkii lagu la’day ee Mareykanka?

By Asad Cabdullahi Mataan

New Orleans (Caasimada Online) – Muwaadin Mareykan ah oo sitay calanka Daacish iyo “ujeeddo xasuuq” ayaa gaari xamuul ah jiirsiiyay dad isugu soo baxay dabaaldegga sanadka cusub ee magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana Arbacadii, isagoo dilay ugu yaraan 10 qof, in ka badan 35 kalena dhaawacay, sida ay saraakiishu sheegeen.

FBI-da ayaa ninka weerarka gaystay ku sheegtay Shamsu-Din Jabbar, oo 42 jir ah, oo haystay dhalashada Mareykanka, kana soo jeeda gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Waxa uu u muuqdaa inuu ahaa nin guryaha iibiya oo ka shaqeeya Houston, isaga horeyna usoo noqday khabiir IT oo la shaqeeya ciidanka.

Saraakiishu waxay sheegeen inay baadigoobayeen dad gacan saar la lahaa, balse waxay bixiyeen tafaasiil yar, iyadoo warbaahinta Maraykanku ay sheegtay in baarayaashu ay dib u eegeen muuqaal muujinaya saddex nin iyo qof dumar ah oo aasaya walxaha qarxa ka hor weerarka.

Isbatoore boolis, Anne Kirkpatrick ayaa Jabbar ku tilmaantay “argagixiso”, halka FBI-da ay sheegtay in “calanka Daacish laga dhex helay gaariga.”

“FBI waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u aqoonsan lahayd xiriirka uu eedeysanaha la leeyahay ururada argagixisada,” ayay hay’addu ku tiri bayaan ay soo saartay.

Waxaa socda ugaarsi, iyadoo wakiilka FBI-da ee New Orleans Alethea Duncan ay ka digtay in mas’uuliyiintu “aysan rumaysnayn in Jabbar uu isaga kaliya mas’uul ka yahay weerarka.”

“Waxaan daba-gal ku haynaa dad aad u xun,” ayuu yiri barasaabka gobolka Louisiana Jeff Landry.

Booliiska ayaa sheegay in shilkan uu ka bilowday abaare 3:15 a.m. (0915 GMT) xaafadlla loo yaqaan Qeybta Faransiiska, halkaasi oo ay buux dhaafiyeen dad u dabaal-degayay bilowga sanadka 2025-ka.

Tuhmanuhu waxa uu baabuur cad oo Ford F-150 ah u jiiray koox dad ah oo lugaynayay, ka dibna wuu ka soo degay, wuxuuna ku dhintay rasaas ay is-dhaafsadeen booliska, FBI-da ayaa sheegtay in labo bam oo guri lagu sameeyay la helay oo la qabtay.

Warbaahinta Mareykanka qaarkeed ayaa sheegaya in dhimashadu ay gaareyso 15 qof, balse saraakiisha ma aysan xaqiijin.

“Ninkan waxa uu isku dayay in uu dadka ugu badan ee suurtogalka ah ku dul maro, gaariga” Kirkpatrick ayaa u sheegay suxufiyiinta.

Kirkpatrick waxa uu sheegay in uu ku waday “xawaare aad u sareeya” iyo si “aad u ula kac ah”, “ujeedadiisuna aheyd in uu gaysto xasuuqa iyo dhaawac.”

Kirkpatrick ayaa sheegay in saraakiisha dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay, Kirkpatrick ayaa sheegay in ay soo kaban doonaan.

Weerarka New Orleans ayaa yimid 10 maalmood ka dib markii weerar baabuur uu sidoo kale ka dhacay suuqa Christmas-ka ee magaalada Magdeburg ee bariga Jarmalka, halkaasi oo ay ku dhinteen shan qof in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Boolisku waxay xireen nin Sacuudiyaan ah, waxayna sheegeen inuu u muuqday mid maskaxiyan xanuunsan.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dowladiisa aysan u dulqaadan doonin weerar kasta oo lagu qaado mid ka mid ah bulshooyinka qarankeena.

Madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isla markiiba weerarkan ku xiriiriyay soo galooti sharci darro ah, isaga oo aan wax caddayn ah soo bandhigin, hadal uu jeediyay ka hor inta aanay masuuliyiintu caddayn in tuhmanuhu yahay muwaadin Maraykan ah.