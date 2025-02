Sidee qoraalladaada ra’yiga ugu daabici kartaa Caasimada Online? (Akhriso habraaca)

By Caasimada Online

Waad salaaman tihiin akhristayaasha qiimaha leh ee nagu xiran. Waxaa marar badan nala soo weydiiyey su’aalo ku saabsan shuruudaha qoraallada ra’yiga ah (Op-Ed) ama falanqaynta ah ee aan daabacno.

Sidaas darteed, waxaan go’aansannay, intii aan mid mid uga jawaabi lahayn, in aan daabacno habraac guud oo ku saabsan sida aad qoraalkaaga ugu daabici karto Caasimada Online.

Marka hore, daabacaadda qoraalladu waa bilaash oo ma ahan lacag, sida dad badani u haystaan. Lacag waxa kaliya laga qaadaa qoraallada xayeysiinta ah. Haddaba, si qoraalkaaga loogu daabaco Caasimada Online, fadlan buuxi shuruudahan fudud:

1- Qoraalka waa inuu yahay mid si hufan loo qoray, oo aan u baahnayn in laga saxo khaladaad la xiriira higgaadda ama hab-qoraalka Af-Soomaaliga, uuna noqdo qoraal xirfadaysan.

2- Waa in uusan ku jirin wax gef ah ama aflagaaddo ah. Haddii uu yahay qoraal dhaliil ah, waa in si xushmad leh loo qoray, uuna ka fogaado in lagu beegsado shaqsi gaar ah ama qabiil.

3- Caasimada Online ma beddelayso qoraalkaaga, waxna kuma dareyso. Si kastaba ha ahaatee, waxaan xaq u leenahay in aan beddelno cinwaanka haddii uu u muuqdo mid aan soo jiidasho lahayn. Dabcan, wixii isbeddel ah waan kula socodsiin doonnaa.

4- In kasta oo aan daabacno dhammaan qoraallada ra’yiga, haddana waxaan si gaar ah u xiiseyneynaa qoraallada falanqeynaya ama sharxaya dhacdooyinka markaas taagan ama ka jawaabaya su’aalaha muhiimka ah.

Waxaan aqbalnaa qoraallada Af-Soomaali ah iyo qaybta Opinion ee Af-Ingiriisiga. Waxa aad noo soo diri kartaa qoraal hal mar ah ama aad noqon kartaa qoraa joogto ah (columnist) oo bog gaar ah loo sameeyo.

Qoraallada iyo wixii su’aalo dheeraad ah waxaad noogu soo diri kartaan admin@caasimada.net. Aad ayaad u mahadsan tihiin.