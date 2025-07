Soomaali si caro leh ugu jawaabtay wargeys sheegay in ‘Shabaab qabsanayaan’ Xamar

Muqdisho (Caasimada Online) – Warbixin dhowaan uu daabacay wargeyska The Economist oo ka hadleysay xaaladda Soomaaliya ayaa dhalisay caro ballaaran oo ka qaraxday baraha bulshada, gaar ahaan barta X, iyadoo dad badan ay ku tilmaameen mid marin habaabin ah oo ka fog xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta gudaha dalka.

Sheegashada warbixinta ee ah in Muqdisho ay “gacanta u galeyso” Al-Shabaab ayaa noqotay mid muran xooggan dhaliyay, taasoo muujisay sida dadka Soomaaliyeed ay uga soo horjeedaan argagixisada Al-Shabaab.

Dadka Soomaaliyeed iyo falanqeeyayaal gudaha ah ayaa si adag uga falceliyay maqaalka, iyagoo ku eedeeyay inuu ka maran yahay xog dhab ah, isla markaana uu iska indha tirayo horumarka laga gaaray amniga iyo kaabeyaasha dhaqaalaha.

Waxaa si weyn loo baahiyay muuqaallo iyo sawirro muujinaya isbeddelka muuqda ee magaalada Muqdisho iyo kobaca ammaanka, taasoo si toos ah uga hor imaanaysa sawirka mugdiga ah ee uu maqaalka sawiray.

Dad badan ayaa aaminsan in hadalkaasi uu yahay mid la buunbuuniyay oo hoos u dhigaya dadaalka iyo naf-hurnimada ay muujiyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.

“Hadallada sheegaya in Muqdisho ay ‘gacanta u galeyso’ Al-Shabaab waa marin habaabin, waxayna wax u dhimayaan adkaysiga shacabka Soomaaliyeed,” ayuu qoray mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada.

“Qofna ma yareynayo khatarta ay Al-Shabaab iyo xulafadooda ku hayaan Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, anigoo si dhow ula socday xaaladda dalka muddo 13 sano ah, waxaan aaminsanahay in ay tahay aragti khaldan in la saadaaliyo in kooxdaasi ay si buuxda u qabsan doonto Muqdisho. Taasi waa mid aan rumeysanahay inaysan dhici doonin — waxaana si kalsooni leh ugu dhaaran karaa arrintaas,” ayuu yiri Cali Xaaji Warsame, wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland oo ka falceliyay warbixinta.

Wuxuu intaas ku daray: “The Economist waxay haysataa fursad ay ku soo bandhigi karaan falanqeyn qoto dheer oo dhab u milicsata xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya. Nasiib darro, warbixintooda waxay u muuqataa mid ka fog xaqiiqo sugan oo miisaaman.”

Falcelintan ayaa muujinaysa niyad-jab sii kordhaya oo ay qabaan Soomaalida marka ay arkaan sida ay warbaahinta caalamiga ah u tabiso arrimaha dalka, iyagoo aaminsan in si xad-dhaaf ah loo buunbuuniyo dagaallada, halka laga il-duufayo horumarka muuqda ee dalka ka socda.