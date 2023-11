Soomaalida xaafadda Islii ee Nairobi oo soo dhaweeyay magacaabista danjire Jabriil

By Caasimada Online

Nairobi (Caasimada Online) – Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya.

Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ahaa madaxa hay’ada cilmi-baarista ee CRD, kana mid ahaa hoggaanka ururradda bulshada Rayidka ah ee dalka Soomaaliya, ayaa beddelaya Maxamed Nuur Tarsan oo uu magacaabay madaxweyne Farmaajo 2018-kii, kaasi oo intii uu fadhiyey Nairobi labada dal ay dhex-mareen iska hor-imaadyo diblomaasiyadeed.

Magacaabista Danjire Jabriil Ibraahim ayaa waxaa si weyn usoo dhoweeyay Soomaalida ku nool dalka Kenya, iyaga oo ku tilmaamay mid ay ku bogaadinayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in ay tahay mid wax qabatay 16 bilood oo ay jirtay.

Nabadoon Axmed Faarax oo kamid ah Odayaasha ku nool xaafada islii ayaa u sheegay Caasimada Online in madaxweyne Xasan Sheekh uu dalka Kenya u soo magacaabay shaqsi aqoon u leh caalamka, isagoo sheegay in Danjire Jabril Ibraahim uu yahay shaqsi wax ka qaban kara xaaladda Kenya iyo Soomaaliya iyo baahida Soomaalida ku nool Kenya.

Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaan xaafada Eastliegh ayaa ganacsiyo waaweyn ku leh Kenya, gaar ahaan xaafada Eastliegh, waxayna Danjirayaashii soo maray dalka Kenya ay ka war qabeen dadka degan xaafadaas iyo ganacsigooda, xilli mararka qaar ay safiirada la kulmaan waxgaradka Soomaalida ee degta Eastliegh, kuwaasi oo ay ka wareystaan xaaladda amni iyo hadii ay dhibaato kala kulmaan dowlada Kenya.

Isku soo wada duuboo Soomaalida degan Kenya, gaar ahaan xaafada Eastliegh ayaa lagu wadaa in ay maalmaha soo socda sameeyaan xaflado ay ku soo dhawaynayaan safiirka cusub ee Soomaaliya u soo magacaabatay Kenya Jabriil Ibraahim Cabdulle.

Jabriil Ibraahim ayaa ah shaqsi aqoon u leh diblumaasiyada, waxa uuna ka soo shaqeeyay oo uu soo noqday madaxa hay’ada cilmi-baarista ee CRD kadib dilkii Marxuum Cabdiqaadir Yaxye.

Danjire Jabril Ibrahim ayaa ku dhashay magaalada Muqdisho 1969-kii, isagoo isla magaaladan ku qaatay waxbarashada ilaa dugsi sare.

1990-1995: Cilmiga Sociology iyo Public Administration ayuu ka dhigtay Carleton Universiy, Otota ee dalka Canada, isagoo heysta shahaadada koobaad ee Political Science, waxaa uu si gaar ah ugu taqasusay xallinta khilaafaadka.

Mr. Jibril waxaa mudooyinkii la soo dhaafay ku jiray siyaasada, asaga oo soo boqday Musharax Madaxweyne, waxa uuna in badan ka soo shaqeeyaya oo uu Madax ka ahaa hey’adda Centre for Research and Dialogue (CRD), hey’addan oo ay wada aas-aaseen isaga iyo Dr. Cabdiqaadir Yaxye.

Danjire Jabriil Ibraahim ayaa sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda cadaallada Canada, waxa uuna aqoon fiican u leeyahay siyaasada arimaha dibada.

Sidoo kale Danjire Jabriil ayaa ku lug lahaa nabad dhiska iyo dib-u-heshiisiinta Soomaaliya xilligii hogaamiye kooxeedyada ay kala xirteen wadooyinka Muqdisho, isaga oo madax ka ahaa hay’adda CRD oo shaqooyin wanaagsan kasoo qabatay Soomaaliya xilli magaalada Muqdisho ay u kala xirnaayeen yogaamiye kooxeedyadii.

Cabdixakiin Cilmi Xasan

Nairobi Kenya

Email-Cabdixakiin441@hotmail.com

+254711830393