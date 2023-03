SSC oo war cusub kasoo saartay qorshaha cusub ee Somaliland ee dagaalka

Laascaanood (Caasimada Online) – Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo kamid ah garaadada SSC ayaa markii u horeysay ka hadlay qorshaha milateriga Somaliland uu shaaciyay inuu dagaal ugu qaadi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.

Garaad Jaamac ayaa waxa uu sheegay in qorshaha dagaal ee Somaliland uusan hadda bilaabaneyn, balse ay hore u ahaayeen ciidamadeedu weerar, kuwaasi oo burbur horleh gaarsiiyay magaalada.

Garaadka oo la hadlay BBC-da ayaa waxa uu sheegay in Somaliland ay iska dhicinayaan dadka deegaanka, oo aan cid kale u kaashaneyna, xilli ay xukuumadda Somaliland dhowr jeer ku eedeysay dhinacyo kale oo Puntland kamid tahay inay qeyb ka yihiin dagaalka Laascaanood.

“Waxan reer Sool ahayn anagu ma aragno, dadka joogaa waa dadkii deegaanka u dhashay, haday weerar soo qaadayaan awalba way soo qaadi jireen wax u dhimana ma jiraan,” ayuu yiri Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil.

Hadalka Garaadka ayaa imanaya xilli ay SSC sheegtay in dhawaaqa kasoo yeeray Somaliland uu banaanka usoo saaray wajigooda dhabta ah, islamarkaana ay diyaar u yihiin dagaal ay dhulkooda kaga xoreystaan.

“Caalamka ayay qaldayaan qorshaha ay ku socdaan in ay maati dooxyihiin, in dal iyo dad anay lahayn burburinayaan, in ay awood sheeganayaan, way is bideen laakiin u suurtoobi mayso,” ayuu yiri Taliyaha ciidamada deegaanka SSC ee dagaalka kula jira Somaliland

“Haddii ay dhacdo xabad joojin inay dhaqan-gasho waa haddii Somaliland ay Caynaba geyso ciidamadeeda,” ayuu yiri Jeneraal Saciid Shoodhe, oo xusay sida kaliya ee ku qaboobi karto xiisadda dagaal ee ka taagan xarunta gobolka Sool.

Milateriga Somaliland ay dhawaan ku dhawaaqay in dagaal qorsheysan oo milateri ku qaadi doonaan xooggaga kasoo horjeeda ee SSC, ayada oo dhawaaqaas kadib uusan weli wax dagaal ah ka dhicin magaalada, islamarkaana ay halkaasi gaareen madax-dhaqameed kasoo kicitimay magaalada Muqdisho.

“Somaliland intii ay dulqaadanaysay way dulqaadatay, anagu warqad yar oo la xar-xariiqay soo dhigi mayno websteyada, balse dagaal qorshaysan oo millateri ayaan qaadi doonaa, wax badan ayaan gacmaha laabanaynay, hadda dagaal ayaan diyaar u nahay,” ayuu yiri Cabdi Dheere oo ah Afhayeenka ciidanka militeriga Somaliland.

Si kastaba, Somaliland ayaa ku doodeysa in wixii dagaal dhacay aysan ciidamadeedu qaadin hal weerar oo ayaga un lasoo weerarayey, sidaas darteed ay hadda wixii ka dambeeya aysan gacmaha laaban doonin oo weerarro culus ay qaadi doonaan.