Daawo: Kiis ka yaabiyey Shuute – Aabe iyo xaaskiisa oo ku kacay fal argagax leh

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda Ciidamada ayaa maanta la geeyey kiiska wiil yar oo aad loo jir-dilay, kaasi oo 3-sano jir ah, waxaana jir-dilay Aabihiis iyo xaaskiisa, maadaama hooyadii dhashay cunugaas ay kala tageen.

Wiilka yar waxaa lagu magacaabaa Cabdullahi, waxaa maxkamadda lagu soo bandhigay muuqaal naxdin badan oo muujinaya iyadoo aad loo jir-dilayo iyo korkiisa oo dhaawacyo daran ay ka muuqdaan.

Marqaatiyaal ayaa sidoo kale la keenay maxkamadda, waxaana Shuute la tusay ushii lagu garaacay cunuga yar oo ah jeedal dartiis ay waalidkiis uga soo iibsadeen suuqa, si ay ugu garaacaan.

Inkastoo cunugaan muddo dheer uu jir-dilkaani ku socday, hadana waxaa ogaaday deriska oo la wadaagay saldhigga booliska degmada Xamarjajab oo reerkasi uu deganaa.

Aabaha dhalay cunuga oo 30-jir ah iyo xaaskiisa ayaa lasoo taagay maxkamadda, waxaana marqaatiyaasha kamid aheyd haweeney Taliye ka ah saldhigga Booliska degmada Xamarjajab, waa G/Dhexe Raxmo Salaad oo qoyskaan eedeysanayaasha ah ka badbaadisay cunuga.

Waxay sheegtay in cunuga si xun loo jir-dilay, waxaana lasoo bandhigay, sawirro muujinaya in xitaa xalinaya hal xawaaji looga garaacay, taliyaha saldhigga Raxmo Salaad ayaa sheegtay in markii ay geysay isbitaalka ay dhakhaatiirto xaniyaha cunuga yar ka miireen ‘maal.’

Kiiskaan ayaa maanta noqday mid argagax badan ku abuuray dadkii ka qeyb galay fadhigii maxkamadda, xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa si cajiib ah u soo bandhigtay sharaxaada, sidii loo jir-dilay nuunaha iyo dembiga loo heysto ninka cunuga dhalay iyo xaaskiisa.

Cunuga hooyadiis wuxuu ka soo qaatay isagoo saqiir ah, kadib markii ay kala tageen, wuxuu u keenay haweeneydaan la eedeysan oo seddax sano heysay, labadooduna waxay u jir-dili jireen si wadajir ah.

Markii la weydiiyey sababta ay u dili jireen wiilkaan yar waxay ku sheegeen inuu matagi jiray markii ay wax siiyaan.

Hoos ka daawo kiiskaan maanta argagaxa geliyey dadkii tegay maxkamadda: