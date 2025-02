Sweden oo qorshe cusub la timid kadib toogashadii naxdinta lahayd

By Guuleed Muuse

Stockholm (Caasimada Online) – Dowladda Sweden ayaa Jimcaha maanta ah ku dhawaaqday inay soo saari doonto hindise sharciyeed lagu beddelayo xeerarka hubka, laguna xaddidayo helitaanka hubka daran-dooriga ah kadib dhacdadii toogashada ugu dhimashada badnayd ee dalka ka dhacday toddobaadkan.

Tallaabadan ayaa timid kaddib markii nin hubeysan uu Talaadadii dilay 10 qof kadibna is-dilay, isagoo weeraray xarun waxbarasho oo ku taalla magaalada Orebro, galbeedka Stockholm.

“Waxaa jira noocyo hub ah oo halis badan, kuwaasoo kaliya loo oggolaan karo isticmaalka rayidka xaalado gaar ah,” ayay dowladda ku sheegtay bayaan ay soo saartay.

Xisbiga Sweden Democrats oo taageero siiya dowladda ayaa oggolaaday hindise lagu beddelayo sharciga hubka, iyadoo diiradda la saarayo xaddidaadda helitaanka hubka daran-dooriga ah, sida lagu sheegay bayaanka.

“Falkii naxdinta lahaa ee Orebro wuxuu soo saaray su’aalo muhiim ah oo ku saabsan xeerarka hubka,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Booliiska ayaa sheegay inay goobta ka heleen dhowr hub iyo 10 qasnado hub oo maran oo uu ka tegay eedeysanaha.

Inkasta oo booliisku aysan faahfaahin noocyada hubka la helay, haddana waxay xaqiijiyeen in eedeysanuhu uu haystay shati afar hub ah, saddex kamid ahna lagu arkay meel u dhow.

Dowladda ayaa sheegtay inay si gaar ah u doonayso in la xaddido helitaanka hubka daran-dooriga ah sida AR-15, iyadoo xustay inuu yahay “tusaale hub awood u leh inuu qaado xabbado badan isla markaana waxyeello culus geysan kara waqti kooban gudaheed.”

Waxay intaa ku dartay in Hay’adda Ilaalinta Deegaanka ee Sweden ay oggolaatay isticmaalka hubkan ugaarsiga sannadkii 2023, balse hadda la doonayo in la joojiyo oggolaanshahaas.

Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay beddeli doonto xeerarka lagu qiimeeyo qofka u qalma inuu hub haysto.

Waxay tixraacday baaritaan dhawaan la sameeyay oo lagu ogaaday in “shuruudo dhowr ah oo hadda qayb ka ah qiimeynta ku habboonaanta ruqsadda hub haysashada aysan si cad u qeexneyn.”

Baaritaankan oo natiijadiisa la horgeeyay dowladda bishii May, ayaa xusay in “aan la diidi karin” in shakhsiyaad rabshado u janjeera ay heli karaan ruqsad ugaarsasho si ay u helaan qoryo otomaatig ah oo si fudud loogu rakibi karo xabbado waaweyn.

Xukuumadda isbahaysiga ayaa sheegtay inay amar siin doonto booliiska iyo adeegyada bulshada si ay kor ugu qaadaan iskaashiga ku saabsan soo sheegista dadka caafimaad ahaan aan u qalmin inay hub haystaan.

Booliiska ayaa sheegay inay weli ku hawlan yihiin ogaanshaha sababta ka dambeysay falka toogashada.

Anna Bergqvist oo hoggaamineysa baaritaanka, ayaa u sheegtay wakaaladda AFP Khamiistii in dadka la dilay ay ka mid yihiin “dad leh dhalashooyin, jinsi, iyo da’yo kala duwan.”

Telefishinka TV4 ayaa baahiyay muuqaal uu duubay arday ku dhuumaaleysanayay musqul, iyadoo laga maqlo dhawaqa rasaas ka dhacaysa dibadda iyo qof qeylinaya: “Waxaad ka tagaysaa Yurub!”

Safaaradda Suuriya ayaa sheegtay in ugu yaraan laba kamid ah dadka la dilay ay yihiin Suuriyaan, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee Bosnia ay Khamiistii sheegtay in haweeney u dhalatay Bosnia la dilay.

Qaar kamid ah dadka la dilay weli lama aqoonsan, balse booliiska ayaa u sheegay AFP inay suuragal tahay in howshaasi la dhameystiro Jimcaha.

Warbaahinta Sweden ayaa ku magacowday eedeysanaha Rickard Andersson, oo 35 jir ahaa, balse ma jirto xaqiijin rasmi ah oo arrintaas la xiriirta.

Warbixinada warbaahinta Sweden ayaa sawir ka bixiyay eedeysanaha oo ahaa nin deegaanka u dhashay, kuna noolaa si go’doon ah, islamarkaana la sheegay inuu la daalaa dhacayay dhibaatooyin dhanka maskaxda ah.