30.9 C
Mogadishu
Sunday, March 8, 2026
Wararka

Tirada dadka ku dhintay magaalada Nairobi oo korortay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
A general view of the city of Nairobi, Kenya, on May 7, 2018. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Share

Nairobi (Caasimada Online) – Waxaa weli sii kordhaya khasaaraha dhimashada, dhaawaca iyo burburka ee ka dhashay roobab mahiigan ah oo habeen kahor ka da’ay magaalada Nairobi ee caasimada waddanka Kenya.

Roobabka ayaa dhaliyay khasaare baaxad leh, waxaana ay saameeyeen waddooyinka waa wayn iyo xaafadaha, iyadoo xaaladda ay faraha ka baxday.

Booliska Kenya oo weli wada gurmad ayaa haatan meelo kala duwan ka soo helay meydad horleh, taas oo kordhisay tirada dhimashada oo gaartay 23 qof.

Sidoo kale, wuxuu Boolisku sheegay in tirada ay intaasi kasii badan karo, maadaama dad badan  lagu la’yahay raq iyo ruux intaba, kuwaas oo ehelladooda ay ka baafinayaan baraha bulshada ee Internet-ka.

Khasaaraha ayaa waxaa sii badiyay markii ay biyuhu u gubeen xaafadaha Nairobi, waxaana sidoo kale xirmay biyo mariinadii waddooyinka Nairobi.

Xaafadda Islii oo ay ku badan tahay Soomaalida ayaa kamid ah meelaha ay ka jiraan xaaladaha adag, balse ilaa iyo hadda wax dhimasho ah lagama soo warin.

Dhinaca kale, ciidanka Milatariga Kenya oo watay gaadiidka waa wayn ayaa ka qayb-qaatay howlaha samatabixinta, waxaana la arkayay iyaga oo dadka liita ku qaadayay dhabarkooda, kadibna gawaaridooda ku geeyay meelo nabdoon.

Is-maamulka Nairobi ayaa waxaa si weyn loogu dhaleeceynayaan inuu wax ka qaban waysay dhibaatada adag ee haatan ka taagan magaaladaasi, isla markaana uu indhaha laga laabtay roobabkan oo horay looga sii dagay.

Si kastaba, roobabka ayaa la saadaalinayaa inay sii socdaan, iyadoo Hay’adda Laanqeyrta Cas ee Kenya ay si joogta ah u direyso farriimo la xiriira halista ka imaan karta roobabka da’aya iyo inay ka taxadaraan dadka shacabka ah.

 

23 rux meydad kala kaso heya lamaana, dadka wlei raq iyo ruux lag l’ahay

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Somalia oo ka qayb-galeysa shir ay dalbadeen dalalka Carabta + Ujeedka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved